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Kadıköy'de Tarihi Binada Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de restorasyon çalışması süren tarihi binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 07:35
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 07:35
Kadıköy'de Tarihi Binada Yangın: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de restorasyon çalışmaları devam eden bir tarihi binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, Caferağa Mahallesi Mühürdar Karakolu Sokak'ta bulunan ve geçmişte karakol olarak kullanılan 3 katlı binada meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sararak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının yan binalara sıçramaması için itfaiye ekipleri, üç noktadan kadar alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekipleri, çevre ilçelerden desteğin gelmesiyle birlikte yangını bir saat içinde kontrol altına almayı başardı. Yangın sonrasında yapılan incelemede ise, binanın ikinci katında bir kişinin cesedi bulundu. Olay yeri incelemesi sonrasında, ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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