Kadıköy'de Uçan Balon Faciası: Bir Kadın Yaralandı

Kadıköy'de balonların patlaması sonucu bir kadın yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Seyyar satıcı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:07
Kadıköy'de Uçan Balon Faciası: Bir Kadın Yaralandı

Kadıköy'de Uçan Balonlar Patladı, Bir Kadın Yaralandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, Göztepe Mahallesi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde seyyar balon satıcılarının sattığı uçan balonlar patladı ve alev alarak bir kadının yaralanmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Seyyar satıcı Y.N., satış yapmak üzere girdiği kafede henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü elindeki balonların patlaması sonucu yangın başladı. Olay sırasında kafede oturan A.N. isimli kadın, saçında ve yüzünde yanıklar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, seyyar satıcı olay yerinden kaçtı.

Yakalanma ve Adli Süreç

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan seyyar satıcıyı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.N., 'taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de meydana gelen bu talihsiz olay, alışveriş alanlarında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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