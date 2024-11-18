Kadıköy'de Üst Geçide Takılan Kamyon Trafiği Kilitledi

Kadıköy'de Trafik Çilesi

Kadıköy, Hızırbey Caddesi'nde bir kamyonun üzerindeki yük, üst geçide takılarak büyük bir trafik yoğunluğuna neden oldu. Olay, sabah saatlerinde meydana gelirken, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle bu beklenmedik durum yaşandı.

Kaza sonrası yaşanan gelişmeler

Kamyon, dorsesindeki yük yüzünden üst geçidin altına sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler, yükün alçaltılması işlemini gerçekleştirdi ve kamyon, kısa süre içinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ancak bu süreç esnasında, bölgede bir süre trafik aksadı.

Vatandaşlar, yaşanan bu olay nedeniyle geç kalmamak için alternatif yolları tercih etmek zorunda kaldı. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.