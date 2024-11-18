DOLAR
34,54 -0,27%
EURO
36,52 -0,63%
ALTIN
2.890,49 -1,88%
BITCOIN
3.101.761,72 -0,21%

Kadıköy'de Üst Geçide Takılan Kamyon Trafiği Kilitledi

Kadıköy'de bir kamyonun üst geçide takılması sonucu bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:51
Kadıköy'de Üst Geçide Takılan Kamyon Trafiği Kilitledi

Kadıköy'de Trafik Çilesi

Kadıköy, Hızırbey Caddesi'nde bir kamyonun üzerindeki yük, üst geçide takılarak büyük bir trafik yoğunluğuna neden oldu. Olay, sabah saatlerinde meydana gelirken, sürücünün dikkatsizliği nedeniyle bu beklenmedik durum yaşandı.

Kaza sonrası yaşanan gelişmeler

Kamyon, dorsesindeki yük yüzünden üst geçidin altına sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler, yükün alçaltılması işlemini gerçekleştirdi ve kamyon, kısa süre içinde sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ancak bu süreç esnasında, bölgede bir süre trafik aksadı.

Vatandaşlar, yaşanan bu olay nedeniyle geç kalmamak için alternatif yolları tercih etmek zorunda kaldı. Yetkililer, sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fas'ta Doktorlar Ücret Artışı İçin Üç Gün Grevde
2
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı Kamerada
3
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
4
Samsun'da Ölü Bulunan Kişi İçin 3 Zanlı Yakalandı
5
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
6
Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Tedarik Ediyor
7
Çin Devlet Başkanı Şi, G20 Zirvesi İçin Brezilya'da

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme