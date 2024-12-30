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Kadıköy'deki Su Patlaması: 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

Kadıköy'de ana su şebekesinde meydana gelen patlama, 5 katlı binanın sakinlerini tahliye etti ve çevrede büyük hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 03:00
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 03:00
Kadıköy'deki Su Patlaması: 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen ana su şebekesi patlaması, Rasim Paşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etmek zorunda bıraktı.

Celal Muhtar Sokak'ta gerçekleşen olayda, su borularındaki patlama sonucu tazyikli su, metrelerce yüksekliğe fırladı ve 5 katlı binanın önünde derin bir çukur oluştu. Patlama anında kaldırım taşları savruldu, çöp konteynerleri devrildi ve çevredeki bir iş yerinin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede gerekli önlemleri alırken, apartmanın sakinleri tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Bazı binaların elektriği de güvenlik amacıyla kesildi.

İş yeri sahibi Erkan Saygılı, durumu AA muhabirine aktardı ve sorunun yaklaşık 5 aydır sürdüğünü ifade ederek, "Daha önce ufak ufak su kesintileri ve sızıntılar oluyordu. Ana arızayı bulamıyorlardı. Nihayetinde sorun patlama ile sonuçlandı. Küçük bir vanadan suyun kapatılmaması olayın ciddiyetini artırdı." dedi.

Apartman sakinlerinden Nuray Özpar ise İSKİ'yi arayarak durumu ilettiğini, ama hiçbir müdahale olmadığını belirtti: "Kayıt aldılar ama kimse gelmedi. Su yükseldi, taşlar etrafa fırladı. Bina zarar gördü mü bilmiyoruz ama temeli etkileyen bir durum söz konusu. Bodrum şu an su içinde. İki dakikalık bir iş vardı, yapılmadı ve burası adeta bir savaş alanına döndü."

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