Kadıköy-Moda Tramvay Hattında Seferler Yeniden Başladı

Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler, durdurulmanın ardından yeniden yapılmaya başladı.

Metro İstanbul'dan Açıklama

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce güvenlik güçlerinin talimatıyla durdurulan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı seferlerinin tekrar başladığı bildirildi. Bu durum, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte, yolcuların ulaşım konforunun arttığı ifade ediliyor.