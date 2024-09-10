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Kadıköy-Moda Tramvay Hattında Seferler Yeniden Başladı

Kadıköy-Moda tramvay seferleri yeniden başladı. Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 21:28
Kadıköy-Moda Tramvay Hattında Seferler Yeniden Başladı

Kadıköy-Moda Tramvay Hattında Seferler Yeniden Başladı

Kadıköy-Moda tramvay hattında seferler, durdurulmanın ardından yeniden yapılmaya başladı.

Metro İstanbul'dan Açıklama

Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, daha önce güvenlik güçlerinin talimatıyla durdurulan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı seferlerinin tekrar başladığı bildirildi. Bu durum, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Seferlerin yeniden başlamasıyla birlikte, yolcuların ulaşım konforunun arttığı ifade ediliyor.

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