Kadın Cinayetinde Şok Gelişmeler: Denizli'de Üç Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Denizli Tavas'ta Tragik Olay

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde, 34 yaşındaki üç çocuk annesi Müge E., evinde ölü bulundu. Olay, komşuların evinden gelen çığlık seslerini duyup durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı.

Olay Yeri İncelemesi ve Otopsi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Müge E'nin evin salonunda hareketsiz yattığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğunu tespit etti. Kadının cesedi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olayın ardından jandarma ekipleri, dedektör köpeği yardımıyla evde arama başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı, olay yerinden kaçan üç şahsı, F.Y. (33), S.S. (42) ve A.K. (22), düzenledikleri bir operasyonla yakaladı. Ayrıca, Müge E'nin eşi Mehmet Ali E. de olaydan kısa süre önce sağlık ekiplerine ihbarda bulunduğu için yakalama hedefi haline geldi.

Mehmet Ali E'nin İfadesi ve Geçmişi

Jandarma, Mehmet Ali E'yi de bulup gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, Mehmet Ali E'nin bir trafik kazası yüzünden cezaevinde bulunduğu ve tahliye edildiği öğrenildi. İlk ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını iddia eden Mehmet Ali E, tartışma sırasında sinirlenip Müge E'yi demir sopayla darp ettiğini ve ardından evden ayrıldığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.