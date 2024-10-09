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Kadın Cinayetlerini Öven Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da İstanbul'daki kadın cinayetlerini öven paylaşımlar yapan bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 17:56
Kadın Cinayetlerini Öven Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da Şok Olay

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, İstanbul'daki kadın cinayetlerini öven sosyal medya paylaşımları yapan bir kişi tutuklandı. Tutuklama, Valilik tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Operasyon Detayları

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kadın cinayetlerini öven paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli Belirlendi

Ekipler, "Varlearned" kullanıcı adlı hesabın, 17 yaşındaki U.B.H.'ye ait olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece çeşitli suçlamalarla tutuklandı.

Suçlamalar

U.B.H., "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından tutuklandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan...

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan...

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı.

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