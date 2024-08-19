Kadın Futbolunda Kristal Ayaklar Ödül Töreni Düzenlendi

Kadın Futbolu için Kristal Ayaklar Ödül Töreni

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kadın futbolunun teşviki amacıyla düzenlenen Kristal Ayaklar Ödül Töreni'ne katıldı. Bakan Bak, sporun desteklenmesine ve kadın futboluna yönelik yatırımlara değindi.

Tesisler ve Yatırımlar

Bakan Bak, "Bakanlık olarak kadın futboluna teşvik veriyoruz. Tesislerin yapılması için valiliklerle koordineli işler yapıyoruz" diye belirtti. Ayrıca, kadın futbolunun gelişiminde UEFA ve FIFA'nın katkılarına dikkat çekti.

Ödül Töreninin Detayları

Ankara CerModern'de düzenlenen etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte hazır bulundu. Törende, Hakkarigücü Teknik Direktörü Cemile Timur'a Kristal Altın Ödülü takdim edildi.

Ödül Alan İsimler

Yılın Takımı: Galatasaray Petrol Ofisi

Galatasaray Petrol Ofisi Yılın Futbolcusu ve Yılın Orta Saha Oyuncusu: Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi)

Ebru Topçu (Galatasaray Petrol Ofisi) Yılın Forveti: Neslihan Demirdöğen (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Neslihan Demirdöğen (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET) Yılın Gol Kraliçesi: Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Armisa Kuc (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET) Yılın Defans Oyuncusu: İlayda Civelek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

İlayda Civelek (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET) Yılın Kalecisi: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET) Yılın Teknik Direktörü: Metin Ülgen (Galatasaray Petrol Ofisi)

Metin Ülgen (Galatasaray Petrol Ofisi) Yılın Umut Vadeden Genç Futbolcusu: Nihal Saraç (ALG Spor)

Nihal Saraç (ALG Spor) Yılın Kadın Hakemi: Melis Özçiğdem

Melis Özçiğdem Yılın Fair Play Ödülü: Hasan Büyükdoğan (Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı)

Hasan Büyükdoğan (Fatih Vatanspor Kulübü Başkanı) Yılın Kadın Futbol Gönüllüsü: Suat Özcan (Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanı)

Suat Özcan (Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkanı) Yılın Altyapı Kulübü: Dudullu Spor Kulübü

Dudullu Spor Kulübü Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı: Ali Gözcü (ALG Spor Kadın Futbol Kulübü Başkanı)

Bakan Bak, "Kadın gülerse dünya güler" diyerek gençlerin ve kızların spora teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi. "Spor, evrensel bir değer ve Türk sporunun gelişmesini istiyoruz" sözleriyle kapanış yaptı.