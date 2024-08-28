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Kadın Girişimciler İçin TKDK Proje Hazırlama Eğitimi Başlıyor

Ankara'da başlayan TKDK Proje Hazırlama Eğitimi ile kadın girişimciler desteklenecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:44
Kadın Girişimciler İçin TKDK Proje Hazırlama Eğitimi Başlıyor

Kadın Girişimcilere Destek Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında imzalanan protokol ile kadın girişimciliği destekleniyor.

IPARD Programı ile İş Birliği

5 Temmuz'da imzalanan "IPARD Programına İlişkin İş Birliği Protokolü" doğrultusunda, kadın girişimcilerin ve kooperatiflerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede, kırsal kalkınma desteklerine daha etkin erişim sağlamak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenleniyor.

Eğitimlerin Başlangıcı

"TKDK Proje Hazırlama Eğitimi"nin ilki, bugün Ankara'da Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan ve TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı‘nın katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenleniyor.

Kırsal Kadınların Güçlendirilmesi

Bu eğitimler, kadın girişimcilerin IPARD kırsal kalkınma projelerini hazırlamalarını sağlayarak, kırsal alanda kadınların ekonomik bağımsızlıklarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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