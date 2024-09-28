Kadın Girişimciler Temiz Teknoloji Ödüllerine Hâkim Oluyor

Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı ile Kadın Girişimcilere Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı (GCIP) Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı, kadın girişimcilerin projelerine yıl sonunda önemli ödüllerle katkı sağlayacak.

Programın İçeriği

Bu program, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iş birliğiyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) tarafından yürütülmektedir. Eğitimler, "Temiz Teknoloji Alanında Kadın Girişimciler için Yatırıma Hazırlık ve Küreselleşme" modülü çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu sayede kadın girişimcilerin projeleri güçlendiriliyor.

Yarışmaya Katılan Kadın Girişimciler

GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı kapsamında yapılan yarışmaya katılan 37 takım arasında 23 kadın girişimci yer almaktadır. Bu kadın girişimcilerin ulusal akademi etkinliğinde sunulan eğitimlerle birlikte kendilerine atanan mentörler eşliğinde çalışmaları devam etmektedir.

Ödül Kategorileri ve Tören

Programın sonunda, eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimcilere dört farklı kategoride ödüller verilecektir; "Toplumsal Etkide Öncü Kadın Girişimci", "Yenilikçi Kadın Girişimci", "En İyi Gelişim Gösteren Kadın Girişimci", ve "Genç Kadın Girişimci". Başarılı kadın girişimciler, yıl sonunda düzenlenecek ödül töreninde başarılarının karşılığını alacaklardır.