Kadın Hafızlar Kızılcahamam'da Kariyer Fırsatları için Buluştu

Türkiye'den Kadın Hafızlar, Kariyer Eğitim Programı İçin Toplandı

Kızılcahamam'da, Türkiye'nin farklı illerinden 80 üniversiteli kadın hafız, Kızılcahamam'da düzenlenen Staj ve Kariyer Eğitim Programı'nda bir araya geldi. Program, Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) tarafından organize edildi.

Eğitim Programının Detayları

EHAD'dan yapılan açıklamaya göre, program açılış konuşmalarıyla başladı ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kızılcahamam İlçe Müftülüğü ve Kızılcahamam Belediyesi’nin de destek verdiği bu etkinlik yarın da sürecek.

Önemli Sunumlar ve Eğitimler

Eğitim sürecinde, öğretim görevlisi Ayşe Karakaya "Hafızlığın Değeri ve İşlevselliğinin Arttırılması" konulu sunum yaparken, Emine Çınar ise "Gazze, Kur'an ve Direniş Gücü" üzerine konuşacak.

Seminer Konuları

Program dahilinde ayrıca takım çalışması, gönüllülük, zaman yönetimi, kariyer planlama, iletişim becerileri, liderlik, gençlerin zararlı akımlardan korunması ve aile bilinci gibi konularda seminler verilecek.

Faydalı Eğitim Modülleri

EHAD Staj ve Kariyer Eğitim Programı, genç hafızların profesyonel kariyerlerinde başarı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlıyor. Eğitimler, Ankara gezisiyle son bulacak.

Türkiye'nin farklı illerinden 80 üniversiteli kadın hafız, Evrensel Hafızlar Derneğince (EHAD) Kızılcahamam'da düzenlenen Staj ve Kariyer Eğitim Programı'nda bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını EHAD Genel Başkanı Ali Özdemir yaptı.