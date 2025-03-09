Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan başarılı robotik cerrahi, 47 yaşındaki bir kadının şiddetli kasık ağrılarından kurtulmasını sağladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Derman Başaran, hastanın detaylarını ve robotik cerrahinin avantajlarını paylaştı.

Robotik Cerrahinin Avantajları

Doç. Dr. Derman Başaran, robotik cerrahinin son 15 yıldır Türkiye'de hızla geliştiğini belirterek, "Temel olarak tüm jinekolojik ameliyatlar robotik olarak da yapılabilir," dedi. Robotik cerrahinin, kanser ameliyatlarında sağladığı belirgin avantajları vurgulayan Başaran, kilolu kadınların tedavisinde özellikle faydalı olduğunu ifade etti. Kapalı yöntemlerle yapılan ameliyatlar sayesinde, normalde açılması gereken prosedürler de daha az invaziv bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Hasta Örneği

47 yaşındaki hasta, yapılan görüntüleme sonucunda presakral alanda büyük bir kitleyle karşılaştı. Biyopsi sonrası kitlenin schwannoma olduğunun anlaşılmasıyla tedavi planlandı. Bu tümör genelde baş-boyun bölgelerinde görülüyor ve pelvik alanda nadir rastlanıyor.

Özel Boya Kullanımı

Ameliyat sırasında, damardan verilen özel bir yeşil boya ile tümörün kanlanması ve çevre dokularla ilişkisi net bir şekilde çizildi. "Bu yöntem, sinir dokusundan ayrım yapmak için kritik öneme sahipti,” diyen Başaran, bilimsel arenada bu başarıyı yakında paylaşacaklarını duyurdu.

Hastanın Deneyimleri

Robotik cerrahi ile sağlığına kavuşan Ümran Erman, "Kitlenin tamamen temizlenmesi ve konforlu bir ameliyat geçirdiğim için çok mutluyum. Ameliyatın ertesi günü hemen ayağa kalktım, ağrım minimaldi," şeklinde konuştu.

Şiddetli kasık ağrısıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran 47 yaşındaki kadın hasta, robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Derman Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik cerrahinin jinekolojik ameliyatlarda başarılı şekilde kullanıldığını söyledi.

Şiddetli kasık ağrısıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başvuran 47 yaşındaki kadın hasta, robotik cerrahi ile sağlığına kavuştu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Derman Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, robotik cerrahinin jinekolojik ameliyatlarda başarılı şekilde kullanıldığını söyledi.