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Kadın İstihdamına Destek: Projeye Başvurular Devam Ediyor

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamı Projesi başvurularının sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:30
Kadın İstihdamına Destek: Projeye Başvurular Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvurularının sürdüğünü duyurdu. Projeden 2 bin 100 kadın işveren ile 2 bin 100 kadın işçi faydalanacak.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güçlü bir Türkiye için kayıtlı istihdamın artırılmasının gerekliliğini vurguladı. “Kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerimizden biri olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında aylık destek miktarının 20 bin 745 lira olduğunu belirten Işıkhan, toplam destek tutarının ise 10 milyon avro (372 milyon 812 bin lira) olacağını kaydetti.

Işıkhan'ın paylaştığı görselde, “İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun illerinde faaliyet gösteren kadın işverenlere, istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği sağlıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

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