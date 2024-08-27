Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonları Kapanma Uygulamasından Muaf Tutuldu

Kadın Kuaförleri ve Güzellik Salonlarında Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, berber, kuaför ve güzellik salonlarının 1 Temmuz 2024'ten itibaren uygulanacak haftada bir gün kapanma kuralından, kadın kuaförleri ile güzellik salonlarını muaf tutma kararı aldı.

Uygulama Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sektördeki paydaşların talepleri dikkate alınarak, genel bir karar alındığı ifade edildi. 2024'ten itibaren uygulanacak olan bu düzenlemenin, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarına yönelik istisna getireceği vurgulandı.

Sektörün İhtiyaçları Göz Önünde Bulunduruldu

Yapılan değerlendirmelerde, uygulamanın başlamasından itibaren kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının, kapalı olduğu günlerde düğün ve nişan gibi organizasyonlardan yeterince faydalanamadığı belirtildi. Bu durumun, tüketicilerin hizmet almasını zorlaştırdığı ifade edildi.

Turizm ve Ekonomik Etkiler

Ayrıca, ülke genelindeki turizm sezonlarının farklı tarihlere yayılması nedeniyle, bu işletmelerin kapanmasının sektör üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği değerlendirildi. Bu bağlamda, Kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının, kuraldan muaf tutulması, sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.