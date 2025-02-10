Kadın Şoförler Taşımacılıkta Daha Fazla Görünürlük İstiyor

Kadınlar, taşımacılık sektöründe iyileşen koşullarla, geleneksel "erkek mesleği" olarak görülen şoförlükte daha çok yer almayı hedefliyor. Lojistik alanında aktif olan sivil toplum kuruluşu CILT (Tescilli Lojistik ve Taşımacılık Enstitüsü) ve WiLAT (Lojistik ve Taşımacılıkta Kadınlar) tarafından başlatılan "5 yılda 5 bin kadın sürücü seferberliği" projesi, kadınların sektöre katılımını artırmayı amaçlıyor.

CILT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız: İstihdam Açığına Dikkat Çekti

CILT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, taşımacılık sektöründe ciddi bir istihdam açığı bulunduğunu belirterek, kadınların bu alanda daha görünür olmasının önemine değindi. Akyıldız, "Sektörde gerçekten büyük bir istihdam açığı var, özellikle yük taşımacılığı alanında sürücü eksikliği görülüyor. Bu proje, kadınları bu alanda destekleyecek ve onların çalışma koşullarını iyileştirecek" ifadelerini kullandı.

İlk Kadın Ağır Vasıta Şoförü Leyla Ağaçkoparan: Kadınların Başarısı Önemli

Türkiye'nin ilk kadın ağır vasıta şoförü Leyla Ağaçkoparan, bu projenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Ağaçkoparan, geçmiş dönemlerde daha zorlu koşullarda çalışan kadınların bugün daha iyi imkanlarla işlerini sürdürmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu mesleğe gönül veren kadınlar her zorluğa rağmen başarılı olabiliyor" dedi.

Fatma Şahin Atabek: İleri Hedefler Belirleyin

Şehirler arası otobüs şoförlüğü yapan Fatma Şahin Atabek, kadınların bu sektörde kendilerini göstermeleri gerektiğini vurguladı. Atabek, "Zorluklarla karşılaşsam da sosyal destek sayesinde hayallerimin peşinde koşabiliyorum. Eğer ben bunu başarabildiysem, hayali olanlar daha fazlasını yapabilir" şeklinde konuştu.

Bu projeyle, %80 erkek egemen olan lojistik sektöründe, kadınların varlığı ve görünürlüğü artırılmakta. Kadınların, daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve kendilerine yeni fırsatlar yaratabilmesi için bu ve benzeri girişimler büyük önem taşımaktadir.