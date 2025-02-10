DOLAR
35,99 0%
EURO
37,21 0,01%
ALTIN
3.354,52 -1,44%
BITCOIN
3.519.892,55 -1,6%

Kadın Şoförler Taşımacılıkta Daha Fazla Görünürlük İstiyor

Kadın şoförler, taşımacılık sektöründe şartların iyileştirilmesiyle daha fazla istihdam bekliyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:14
Kadın Şoförler Taşımacılıkta Daha Fazla Görünürlük İstiyor

Kadın Şoförler Taşımacılıkta Daha Fazla Görünürlük İstiyor

Kadınlar, taşımacılık sektöründe iyileşen koşullarla, geleneksel "erkek mesleği" olarak görülen şoförlükte daha çok yer almayı hedefliyor. Lojistik alanında aktif olan sivil toplum kuruluşu CILT (Tescilli Lojistik ve Taşımacılık Enstitüsü) ve WiLAT (Lojistik ve Taşımacılıkta Kadınlar) tarafından başlatılan "5 yılda 5 bin kadın sürücü seferberliği" projesi, kadınların sektöre katılımını artırmayı amaçlıyor.

CILT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız: İstihdam Açığına Dikkat Çekti

CILT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, taşımacılık sektöründe ciddi bir istihdam açığı bulunduğunu belirterek, kadınların bu alanda daha görünür olmasının önemine değindi. Akyıldız, "Sektörde gerçekten büyük bir istihdam açığı var, özellikle yük taşımacılığı alanında sürücü eksikliği görülüyor. Bu proje, kadınları bu alanda destekleyecek ve onların çalışma koşullarını iyileştirecek" ifadelerini kullandı.

İlk Kadın Ağır Vasıta Şoförü Leyla Ağaçkoparan: Kadınların Başarısı Önemli

Türkiye'nin ilk kadın ağır vasıta şoförü Leyla Ağaçkoparan, bu projenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti. Ağaçkoparan, geçmiş dönemlerde daha zorlu koşullarda çalışan kadınların bugün daha iyi imkanlarla işlerini sürdürmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu mesleğe gönül veren kadınlar her zorluğa rağmen başarılı olabiliyor" dedi.

Fatma Şahin Atabek: İleri Hedefler Belirleyin

Şehirler arası otobüs şoförlüğü yapan Fatma Şahin Atabek, kadınların bu sektörde kendilerini göstermeleri gerektiğini vurguladı. Atabek, "Zorluklarla karşılaşsam da sosyal destek sayesinde hayallerimin peşinde koşabiliyorum. Eğer ben bunu başarabildiysem, hayali olanlar daha fazlasını yapabilir" şeklinde konuştu.

Bu projeyle, %80 erkek egemen olan lojistik sektöründe, kadınların varlığı ve görünürlüğü artırılmakta. Kadınların, daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve kendilerine yeni fırsatlar yaratabilmesi için bu ve benzeri girişimler büyük önem taşımaktadir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orta Karadeniz ve İç Anadolu'ya Kar Uyarısı
2
Ankara'da Anne, İki Çocuk Öldürdü: Cinnet Geçirdiği İddia Ediliyor
3
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
4
Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeni Fakülteler Kuruldu
5
İzmir Körfezi'ne Atık Su Deşarjına 1,6 Milyon Lira Ceza
6
Kadın Şoförler Taşımacılıkta Daha Fazla Görünürlük İstiyor
7
Ataşehir'de 'İngilizce Eğitim Koridoru' Açıldı

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!