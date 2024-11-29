Kadın Subaylar Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Altın Madalyalarla Döndü

Türk Kadın Subaylar Avrupa'yı Dize Getirdi

Yunanistan'da 41 ülkeden 1133 sporcunun katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı adına ringe çıkan TSK Spor Gücü personeli kadın subaylar, altın madalyalarla yurda döndü.

Zaferin Ardındaki Hırs ve Mücadele

Şampiyonada 52 kilogram Low Kick branşında altın madalya kazanan Öğretmen Teğmen Zeliha Doğan, spora 2007 yılında babasının teşvikiyle başladığını ve kariyeri boyunca dünya şampiyonluğu dahil birçok başarıya imza attığını belirtti. Doğan, Avrupa Şampiyonası'na haftada 6 gün yoğun antrenman yaparak hazırlandığını ifade etti.

Doğan, sıkletinde 9 rakibin bulunduğunu ve ilk olarak Polonyalı bir sporcu ile karşılaştıktan sonra Azerbaycanlı rakibini de yendiğini aktardı. Finaldeki Fransız rakibi ile daha önce bir yarı finalde karşılaştığını ve kazandığını söyleyen Doğan, bu yıl ise 3-0 galip gelerek üst üste zafer elde ettiğini dile getirdi.

Şampiyonluk Duygusu ve Hedefler

Şampiyonluğuna dair duygularını paylaşan Doğan, "Oraya çıktığımda çok büyük onur ve gurur duydum. Bu başarıyı kendi adıma değil, aslında ülkem adına aldım. Sırtıma bayrağı aldığımda ve İstiklal Marşı'mızı okuttuğumda emeklerimin karşılığını aldığımı hissettim." dedi.

65 kilogram K-1 branşında Avrupa şampiyonu olan Öğretmen Teğmen Nagihan Karakuş ise 14 yıllık kariyerine bir altın madalya daha eklemiş oldu. Karakuş, şampiyonaya sıkı bir antrenman programıyla hazırlandıklarını, yarı finalde yaşadığı sakatlığa rağmen mücadeleyi sürdürerek şampiyon olduğunu belirtti.

Karakuş, "Maça çıkmak benim için çok zordu. Dizimin üzerine basamıyorken bile şampiyon olmayı zorunluluk olarak gördüm. Sakatlığımı tamamen atlatıp gelecek yıl düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele etmek istiyorum." diyerek azmini ve hedeflerini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yunanistan'da 41 ülkeden 1133 sporcunun katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılan TSK Spor Gücü personeli kadın subaylar, altın madalyalarla yurda döndü. Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı adına ringe çıkarak Avrupa şampiyonu olan TSK Spor Gücü personeli Öğretmen Teğmen Zeliha Doğan (sağda) ve Öğretmen Teğmen Nagihan Karakuş (solda), AA'ya konuştu.

Yunanistan'da 41 ülkeden 1133 sporcunun katıldığı Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılan TSK Spor Gücü personeli kadın subaylar, altın madalyalarla yurda döndü. Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı adına ringe çıkarak Avrupa şampiyonu olan TSK Spor Gücü personeli Öğretmen Teğmen Zeliha Doğan (sağda) ve Öğretmen Teğmen Nagihan Karakuş (solda), AA'ya konuştu.