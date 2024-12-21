Kadın Ustalar Baklava Yarışmasında Yeteneğini Konuşturdu

Kadın Ustalar Baklava Yarışmasında Yarıştı
İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK işbirliğiyle gerçekleştirilen "2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması" büyük bir coşkuyla sona erdi. Yarışma, kadınların sektördeki istihdamını artırmayı hedeflerken, finalde 5 finalist baklavalarıyla jürinin karşısına geçti.
Yarışma Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, kadın ustalar hamur yoğurma, yufka açma, dilimleme, pişirme ve şerbetleme aşamalarında yeteneklerini sergiledi. Yarışma sonunda jürinin oylarıyla Sema Balcı birinci Birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncü ve beşinciye gram altın ödülleri verilirken, tüm katılımcılara da plaket ve katılım belgesi dağıtıldı. İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, bu organizasyonun baklava sektörüne yeni ustalar kazandıracağını belirtti. Baklavanın köklü geçmişine ve ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Özer, "Bu alanda 40 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz" dedi. BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, yarışmanın kadın emeği ve yeteneğinin hak ettiği değeri bulması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. "Baklava kültürel bir mirastır. Kadınların bu süreçte daha fazla yer alması gerekiyor" dedi. Yıldırım ayrıca, kadınların sektörde görünürlüğünü artırmak ve baklava üretimini geliştirerek sektörün geleceğini şekillendirmek istediklerini vurguladı. İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Oktay Özten de benzer bir çerçevede kadın istihdamını artıran diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Etkinlik kapsamında sektördeki önemli isimlerin lokum ve künefe workshopları düzenlediği fuaye alanı, katılımcıların ilgisini çekti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde düzenlenen "2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı. İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetin hazırlanıp verilmesi, hazırlanan baklavanın servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Sema Balcı (ortada) kazandı. Nadiye Karakaş (solda) ikinci, Hatice Sezgin üçüncü (sağ 2), Pakize Sağlam dördüncü (sağda), Hülya Önder beşinci (sol 2) oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde düzenlenen "2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı. İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetin hazırlanıp verilmesi, hazırlanan baklavanın servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Sema Balcı (ortada) kazandı. Nadiye Karakaş (solda) ikinci, Hatice Sezgin üçüncü (sağ 2), Pakize Sağlam dördüncü (sağda), Hülya Önder beşinci (sol 2) oldu.
Ödüller ve İstihdam Fırsatları
Sektörde Kadınların Önemi Vurgulandı
Kadınların Üretim Sürecine Katkısı
Geleceğe Yönelik Umutlar
Birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncü ve beşinciye gram altın ödülleri verilirken, tüm katılımcılara da plaket ve katılım belgesi dağıtıldı.
İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, bu organizasyonun baklava sektörüne yeni ustalar kazandıracağını belirtti. Baklavanın köklü geçmişine ve ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Özer, "Bu alanda 40 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz" dedi.
BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, yarışmanın kadın emeği ve yeteneğinin hak ettiği değeri bulması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. "Baklava kültürel bir mirastır. Kadınların bu süreçte daha fazla yer alması gerekiyor" dedi.
Yıldırım ayrıca, kadınların sektörde görünürlüğünü artırmak ve baklava üretimini geliştirerek sektörün geleceğini şekillendirmek istediklerini vurguladı. İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Oktay Özten de benzer bir çerçevede kadın istihdamını artıran diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Etkinlik kapsamında sektördeki önemli isimlerin lokum ve künefe workshopları düzenlediği fuaye alanı, katılımcıların ilgisini çekti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde düzenlenen "2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı. İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetin hazırlanıp verilmesi, hazırlanan baklavanın servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Sema Balcı (ortada) kazandı. Nadiye Karakaş (solda) ikinci, Hatice Sezgin üçüncü (sağ 2), Pakize Sağlam dördüncü (sağda), Hülya Önder beşinci (sol 2) oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde düzenlenen "2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı. İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetin hazırlanıp verilmesi, hazırlanan baklavanın servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Sema Balcı (ortada) kazandı. Nadiye Karakaş (solda) ikinci, Hatice Sezgin üçüncü (sağ 2), Pakize Sağlam dördüncü (sağda), Hülya Önder beşinci (sol 2) oldu.