Kadın Ustalar Baklava Yarışmasında Yeteneğini Konuşturdu

Ödüller ve İstihdam Fırsatları

Birinciye tam altın, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek, dördüncü ve beşinciye gram altın ödülleri verilirken, tüm katılımcılara da plaket ve katılım belgesi dağıtıldı.

Sektörde Kadınların Önemi Vurgulandı

İTO Başkan Yardımcısı Ahmet Özer, bu organizasyonun baklava sektörüne yeni ustalar kazandıracağını belirtti. Baklavanın köklü geçmişine ve ekonomik potansiyeline dikkat çekti. Özer, "Bu alanda 40 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz" dedi.

Kadınların Üretim Sürecine Katkısı

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, yarışmanın kadın emeği ve yeteneğinin hak ettiği değeri bulması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. "Baklava kültürel bir mirastır. Kadınların bu süreçte daha fazla yer alması gerekiyor" dedi.

Geleceğe Yönelik Umutlar

Yıldırım ayrıca, kadınların sektörde görünürlüğünü artırmak ve baklava üretimini geliştirerek sektörün geleceğini şekillendirmek istediklerini vurguladı. İBB Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Oktay Özten de benzer bir çerçevede kadın istihdamını artıran diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında sektördeki önemli isimlerin lokum ve künefe workshopları düzenlediği fuaye alanı, katılımcıların ilgisini çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde düzenlenen "2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı. İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetin hazırlanıp verilmesi, hazırlanan baklavanın servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Sema Balcı (ortada) kazandı. Nadiye Karakaş (solda) ikinci, Hatice Sezgin üçüncü (sağ 2), Pakize Sağlam dördüncü (sağda), Hülya Önder beşinci (sol 2) oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) ve Enstitü İstanbul İSMEK'in işbirliğinde düzenlenen "2. Kadınlararası Ev Baklavası Yarışması"nın finali yapıldı. İşe hazırlık, hijyen, ön hazırlık aşamasının uygunluğu, baklava hamurunun hazırlanması, açılması, dilimlenmesi, baklavanın pişirilmesi, şerbetin hazırlanıp verilmesi, hazırlanan baklavanın servisi ve sunumu gibi kriterlere göre yapılan oylama sonucunda yarışmanın birinciliğini Sema Balcı (ortada) kazandı. Nadiye Karakaş (solda) ikinci, Hatice Sezgin üçüncü (sağ 2), Pakize Sağlam dördüncü (sağda), Hülya Önder beşinci (sol 2) oldu.