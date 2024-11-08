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Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı

KADEM Başkanı Gümrükçüoğlu, yapay zeka uygulamalarının kadınları iş hayatında geri planda bıraktığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:02
Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı

Yapay Zeka ve Kadın Teması Üzerine Önemli Vurgular

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında yapay zeka uygulamalarının cinsiyet eşitsizliğine olan etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kadınların İş Hayatındaki Temsili

Gümrükçüoğlu, birçok uluslararası firmanın benimsediği yapay zeka uygulamalarının kadınları işte terfi, yönetici pozisyonları ve krediye erişim açısından olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu teknolojik devrim, zaten var olan fırsat eşitsizliklerini algoritmalar aracılığıyla yeniden şekillendiriyor," dedi.

Gazze ve Kadınların Hakları İçin Mücadele

Son dönemde Gazze’ye odaklandıklarını belirten Gümrükçüoğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği insanlık suçlarına karşı seslerini yükselttiklerini ifade etti. "Birleşmiş Milletler'de Filistinli kadınların yaşadıklarını dünyaya aktardık. Gazze’ye Kardeş Payı kampanyamızla sadece İstanbul'da değil, Türkiye’nin 55 farklı şehrinde yardım çarşıları kurduk," şeklinde konuştu.

Zirvede Yapay Zeka ile Kadınların Geleceği Tartışıldı

Bu yıl zirvenin teması olan "Yapay Zeka ve Kadın" üzerine yoğunlaşan Gümrükçüoğlu, kadınların gelecekte daha adil ve güvenli bir hayat sürmesi için yapılacakların değerlendirildiğini belirtti. Zirvede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın moderatörlüğünde 'Liderler Oturumu' yapıldı. Bu oturumda, yapay zeka çağında kadınların karşılaştığı zorluklar ve sunulan fırsatlar ele alındı.

Önemli Katılımcılar ve Etkinlikler

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katılarak, KADEM'in 10 yıllık çalışmalarını anlatan bir filme ev sahipliği yaptılar. Zirve, toplamda 2 gün sürecek.

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