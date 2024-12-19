Kadın ve Engellilerin Sosyal Hayata Katılımını Güçlendiren Protokol İmzalandı

Kadın ve engellilerin sosyal hayata katılımını güçlendiren protokol imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni protokol ile kadınların ve engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Göktaş, 'Önümüzdeki aylarda 2022 ve 2024 EKPSS sonuçları ve kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız.' diye konuştu.

Ekonomik ve sosyal destekler sunulacak

Bakan Göktaş, imzalanan protokolün gençlerin, kadın konukevlerinde yaşayan kadınların, çocuk bakım kuruluşunda kalan çocukların ve koruyucu ailelerin yanında kalan çocukların faydalanabileceği hizmetler sunacağını belirtti. Engelli bireyler için iş arama becerileri, mülakat teknikleri ve mesleki yönlendirme hizmetleri sağlanacağını vurguladı.

Son 23 yıllık politikalar

Son 23 yılda, sosyal refahı artırmak ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek amacıyla politikalar geliştirdiklerini belirten Göktaş, 'Kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamak ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için pek çok reformu hayata geçirdik.' ifadelerini kullandı.

Engelli bireyler için fırsat eşitliği

Bakan, 'Kamuda ve özel sektörde engelli istihdamını artırmaya yönelik politikalarımızla, onların sadece bir iş sahibi olmalarını değil, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortamda yer almalarını hedefliyoruz.' dedi. Ayrıca, engelli bireyler için sunulan teşviklerle 2002 yılından itibaren 12 kat artış sağlandığını açıkladı.

Kadınların istihdama katılımı

Göktaş, kadınların iş gücüne katılımının ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olduğuna dikkat çekerek, kadın istihdamını artırmak için çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti. 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' çerçevesinde somut adımlar atılacağını ifade etti.

E-ticaret ve finansal okuryazarlık

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile kadın kooperatiflerine eğitimler verildiğini söyleyen Göktaş, e-ticaret alanındaki faaliyetlerin artırılması için çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi. Ayrıca, finansal okuryazarlık seminerlerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işbirliği protokolünü imzaladı.