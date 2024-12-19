Kadın ve Engellilerin Sosyal Hayata Katılımını Güçlendiren Protokol İmzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınlar ve engelli bireyler için iş gücü piyasasında daha kapsayıcı bir ortam yaratmak amacıyla önemli bir adım attıklarını duyurdu. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda düzenlenen 'Kadınların ve Engelli Bireylerin Ekonomik ve Sosyal Hayata Katılımlarının Güçlendirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü' imza töreni gerçekleşti.

Engelli Çalıştırma Yükümlülüğü Vurgusu

Bakan Işıkhan, konuşmasında engelli çalıştırma yükümlüğünün iş kanununda yer aldığını belirterek, bu yükümlülüğün kontrolünü aylık işgücü çizelgeleri aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, yeni bir yazılım geliştirerek bu sürecin daha etkin bir şekilde yönetileceğini de sözlerine ekledi.

Kapsayıcı Politika Hedefi

Işıkhan, devletin tüm imkanlarını seferber ederek, çalışma hayatını daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturma amacıyla yola çıktıklarını vurguladı. Konuşmasında, 'İş gücü piyasanın dinamiklerini anlamak, toplumsal refahı artırmanın en önemli aşamalarından birisidir. Kadınlar, gençler ve engelli bireylerin istihdama katılımı, ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkılar sağlamaktadır.' dedi.

Kadın İstihdamının Artışı

Bakan Işıkhan, kadın iş gücüne katılma oranının bu yılın eylül ayında %37 seviyesine ulaştığını ve kadın istihdam oranının ise %32,5'e çıktığını belirtti. Ayrıca, toplamda 10,8 milyon kadın istihdama katıldığını ifade etti.

Engellilere Yönelik Önemli Çözümler

İŞKUR aracılığıyla bugüne kadar 505 bin 403 engelli vatandaşın işe yerleşmesine yardımcı olunduğunu açıklayan Bakan, engelli istihdamında büyük bir artış yaşandığını dile getirdi. 2002'de çalışan engelli sayısı 45 bin iken, bu rakam 2024 yılı itibarıyla 146 bine yükselmiştir.

Protokol ile Kadınların ve Engellilerin Güçlenmesi

İmzalanan protokolün, kadınlar ve engelli bireylerin iş gücüne katılımını artırmayı ve karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmayı hedeflediğinin altını çizen Işıkhan, bu işbirliğinin Türkiye'nin iş gücü piyasasını daha kapsayıcı ve adil hale getireceğine inandığını belirtti. 'Kadınların ve engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü katılımı, toplumumuzun geleceğine yapılacak en değerli yatırımlardan biridir,' dedi.

Bakan Işıkhan, attıkları bu adımın, kadınlar ve engelli bireylerin yarınları için bir umut olmasını temenni etti.