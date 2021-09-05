Kadına şiddet ile mücadeleye elektronik kelepçe uygulaması geliyor

İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladıkları bir çalışmada şiddete karşı takip sisteminde etkin bir yöntem olan elektronik kelepçe uygulaması, kadına şiddet ile mücadele kapsamına da alındı. 5 yıldır devam eden pilot uygulamanın hazırlanan yönetmelik ile birlikte 81 ilde yaygın hale getirilmesine karar verildi.

Başlatılan çalışma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonu çerçevesinde hazırlandı ve 6284 sayılı Kanun Kapsamına alınarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile birlikte şiddet mağdurlarına karşı koruma uygulamalarının etkinliği daha da artmış olacak.

İlk olarak 'Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kurulan elektronik kelepçe uygulaması 25 Ocak 2021 tarihinde ilk vaka izlemelerine başladı. Merkezde yürütülen çalışmalarda etkinliğinin giderek arttırılması yönünde hazırlanan yeni yönetmeliğe ek olarak ta merkez personelleriyle uygulama ekiplerinin görevleri belirlendi.

SÜRESİNDE UZATMAYA GİDİLEBİLECEK

Yönetmelikte, elektronik kelepçe ile izlemeye alınan vakalar kolluk birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimler tarafından tespiti yapıldıktan sonra Şiddet Önleme ve İzleme Merkez (ŞÖNİM) birimlerinin oluşturduğu komisyon kararı ile vakalara yönelik bir tedbir kararının alınması için de Aile Mahkemesi'ne başvurularının açılacağı belirtildi. Yönetmelikte ayrıca, şayet şiddet ile ilgili tehditlerin devam etmesi durumunda ise kurulan mahkemenin konulan tedbir kararıyla ilgili sürede uzatmaya gidebileceği aktarıldı.

ELEKTRONİK KELEPÇE UYGULAMASI NASIL ÇALIŞACAK?

Şiddet uygulayan kişiyi izleyen izleme personeli, izledikleri kişiyi mahkeme tarafında belirlenen sınırdan daha fazla yaklaşması durumunda en yakın kolluk birimine bildirecek ve şiddet mağdur kalan kişi de o sırada güvenli bir bölgeye alınacak. Mahkemenin belirlediği mesafeyi ihlal eden taraf için de zorlama hapsi kararı için Cumhuriyet Savcılığı'na başvuru yapılabilinecek.

Elektronik kelepçe takan kişinin kelepçeye zarar vermesi ve ayak bileğinden çıkarması tedbir kararını ihlal kapsamında sayılacak ve böyle bir durumda şiddet uygulayan kişi hem kamu malına zarar verdiği ve tedbir kararını ihlal ettiği için ayrıca davalı sıfatına düşecek.