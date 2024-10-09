Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadelede Kökten Çözümler Gerekiyor

Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadelede Yeni Yaklaşımlar

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, kadınlara ve çocuklara karşı artan şiddet olaylarının önüne geçmek için sadece ceza ve yargı süreçlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.

Şiddetin Kaynağına İnmek Gerekiyor

Meclis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında, son haftalarda Türkiye'de yaşanan üzücü olayların ardından, kadınlar ve gençlerin haklarını talep etmek üzere streetlere çıktığını belirtti. Liselerden üniversitelere, yurtlardan şehir meydanlarına kadar her yerden yükselen "Ölmek istemiyoruz" seslerinin, toplumun bu meseleyi ciddiye alması gerektiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Adli Önlemler Yetersiz Kalıyor

Demir, kadına ve çocuğa yönelik cinayetlerin önlenmesi noktasında yalnızca adli tedbirler ve "kısasa kısas" yaklaşımının etkili olmayacağını dile getirerek, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülmesi gerektiğini savundu. "Bugün Türkiye'de kadınlarla ilgili tüm hukuki düzenlemelerin askıya alındığı bir ortamda, mevcut yasaların uygulanması ve şiddetin kökenine inen bir mücadele gerekmektedir," diye ekledi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.