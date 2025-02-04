Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi İçin Meclis Komisyonu Toplandı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Meclis'ten Önemli Adım

Kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İsmet Koç ve Klinik Psikolog Ege Ebrar Önür katıldı.

Özvar: "Taciz Soruşturmalarında Azalma Var"

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Özvar, son yıllarda üniversitelerden kendilerine intikal eden taciz soruşturma dosyalarında ciddi bir azalma yaşandığını belirtti. Özvar, "Yükseköğretim Kurulunda tacize sıfır tolerans prensibi ile hareket ediyoruz," şeklinde konuştu.

Yükseköğretim Verileri ve Kadın Öğrenci Oranı

Prof. Dr. Gündoğan, Türkiye'de yükseköğretimde toplam öğrenci sayısının 7 milyon 330 bin 932 olduğunu, bunun 3 milyon 873 bin 437'sinin kadın öğrencilerden oluştuğunu ifade etti. Kadınların yükseköğretimdeki oranının 2004 yılında %42 iken, 2024 itibarıyla %53'e çıktığını belirtti.

34 Yaş Üstü Kadınlar İçin Pozitif Ayrımcılık

Gündoğan, YÖK tarafından hayata geçirilen '34 yaş üstü kadınlar kontenjanı' uygulamasının detaylarını aktardı: "Geçtiğimiz yıl 20 bin 409 kadın 34 yaş üstü kontenjanı ile üniversitelere yerleşti. Bu yıl ise bu sayı 15 bin 138 oldu."

Üniversitede Kadın İstihdam Oranı

Üniversitelerdeki kadin öğretim elemanlarıyla ilgili bilgiler veren Gündoğan, şu anda 184 bin 21 öğretim elemanının %47'sinin kadın olduğunu vurgulayarak, kadınların akademik kadrolardaki oranının artış gösterdiğini aktardı.

Kadın Rektör Sayısında Düşüklük Eleştirisi

Özvar, mevcut durumda Türkiye'de 186 erkek ve 15 kadın rektör bulunduğunu belirtirken, kadın rektör sayısının düşük olmasına ilişkin eleştirileri yanıtladı. Özvar, kadın akademisyenlerin rektör adaylığı konusunda az sayıda olduğunu ifade etti.

Spor Dostu Kampüs Projesi

Özvar, üniversitelerdeki hareketsizlik oranının %90’lar düzeyinde olduğunu belirterek, Spor Dostu Kampüs Projesi'nin önemini vurguladı ve bu projeyle kadın-erkek öğrencilerin hareketsizliğine dikkat çekileceğini söyledi.

Uluslararası Öğrenciler Üzerine Değerlendirme

Özvar, Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 350 bine ulaştığını ve bu sayının 500 bine çıkarılma hedefinde olduklarını belirtti. Ayrıca, yurt dışı burslarının devam ettiğini ve burs çeşitliliğinin artırılacağını kaydetti.

Sonuç Olarak

Meclis Araştırma Komisyonu, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi adına önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor. Toplantı sonucunda elde edilen veriler, önümüzdeki süreçte yapılacak düzenlemeler için yol gösterici olacak.