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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu: 18. Toplantı Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadele projelerini tanıttı. Toplantıda önemli adımlar ve hedefler gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:35
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu: 18. Toplantı Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu Toplantısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 18. Toplantısı"nı Ankara Hakimevi'nde düzenledi. Toplantının açılışında, şiddet uygulayanlara yönelik geliştirilen yeni projeler hakkında bilgiler verdi.

Projeler ve Hedefler

Bakan Göktaş, konuşmasında, "Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modelinin Geliştirilmesi" projesinin, şiddet uygulayan bireylerin risk profillerini belirlemeye odaklandığını açıkladı. Ayrıca, Türkiye'de kadın hakları ve refahı için son 23 yılda kaydedilen önemli ilerlemeleri vurguladı.

Göktaş, kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğunu belirterek, dijital platformlardaki radikal akımlar ve nefret söylemlerinin şiddeti artırdığını ifade etti. "Dijital ortamda yayılan zarar verici dil, kadınların can güvenliğini tehdit ediyor," dedi.

Şiddetin Ekonomik ve Sosyal Etkileri

Bakan, aile içinde şiddete tanık olan çocukların eğitim hayatlarının, sosyal gelişimlerinin olumsuz etkilendiğini ve ekonomik zararlara neden olduğunu vurguladı. "Şiddetin normalleştiği toplumlarda demokratik değerler zayıflıyor," diye belirtti.

Öğrenme ve Farkındalık Çalışmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, "Sıfır tolerans" politikası ile kadına yönelik şiddete karşı önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı. 2021'den bu yana 300'den fazla eğitimle 3,744 personelin yetkinliklerini artırdıklarını ifade eden Göktaş, şiddet faillerine yönelik de eğitimler düzenlendiğini ekledi.

Gelecek Planları ve Toplumsal Duyarlılık

Göktaş, 2025 yılına kadar Kadına Yönelik Şiddet Araştırması kapsamında şiddetin kök nedenlerini tespit etmek için hazırlıklarına devam edeceklerini belirtti. Ayrıca, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplumsal Duyarlılık Kampanyası'nın başlatılacağını da duyurdu.

Son olarak, toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair kamu spotları gösterildi ve bu alandaki mücadeleye katkı sunan iyi örnekler ödüllendirileceği açıklandı.

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