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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

AK Parti Kadın Kolları Başkanından kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans mesajı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:09
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:09
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sıfır Tolerans

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılıklarını vurgulayarak, "Tüm kurumlarımızla bu konuda kararlıyız. Günübirlik siyasete konu edilemeyecek kadar önemli bir mesele ve sıfır tolerans ilkemizi yinelemek istiyorum" dedi.

Kongre Süreci ve Hazırlıklar

Keşir, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kadın Kolları'nın kongre süreciyle ilgili hazırlıklarını paylaştı. 7. Olağan Kongre takvimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattıklarını belirtirken, ilk kongreyi Malatya Battalgazi'de gerçekleştireceklerini duyurdu. Mottomuzun ise "Canla başla ilk günkü heyecanla" olduğunu ifade etti.

İstanbul Sözleşmesi ve Yasal Düzenlemeler

İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Keşir, toplamda 45 ülkenin imza attığını ancak aralarından 7 ülkenin etkili adımlar atmadığını açıkladı. Diğer ülkelerin bazı yasal düzenlemeler yaptığını, ancak Türkiye'nin 2012'de çıkardığı 6284 sayılı yasanın kapsamının oldukça geniş olduğunu vurguladı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Türkiye'nin hukuki altyapısının oldukça güçlü olduğunu belirten Keşir, "Tek bir kadının canının yanmasına dahi müsaade etmeyeceğiz" diyerek bu konudaki kararlılıklarını yineledi.

Yeni Düzenlemeler ve Politika değişiklikleri

2020 sonrasında gerçekleştirilen düzenlemelere değinen Keşir, şiddet fiilinin mağdurunun yalnızca kadın olmasını ağırlaştırıcı sebep olarak kabul eden yasa değişiklikleri gerçekleştirdiklerini, iyi hal indiriminin kaldırıldığını ve boşanmış eşe yönelik şiddetin de ağırlaştırıcı neden olarak değerlendirileceğini belirtti.

Avrupa Konseyi'nin Direktifleri

Mayıs ayında Avrupa Konseyi'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair yayımladığı 51 maddelik direktife de göndermede bulunan Keşir, Türkiye'nin bu maddeleri karşılamak için sürdürdüğü çalışmalardan bahsetti. Bu çerçevede Türkiye'nin, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki uygulama ve düzenlemeleriyle Avrupa ülkelerinin çoğunun gerisinde kalmadığını ifade etti.

Keşir, "Sözleşme yaşatır" söylemi için elimizde veri bulunmadığını belirterek, bu konunun çeşitli ideolojilerin malzemesi haline getirildiğini vurguladı.

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