Kadınlar Ağrı'nın Güzelliklerini Keşfetmek İçin Bir Araya Geldi

Ağrı'da kadınlar, tarihi ve doğal güzellikleri keşfederek unutulmaz anılar biriktiriyor. Ücretsiz turlar kadınlara saygı odaklı düzenleniyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:36
Kadınlar Ağrı'nın Güzelliklerini Keşfetmek İçin Bir Araya Geldi

Ağrı'nın Tarihi ve Doğal Güzelliklerinde Kadınların Yolculuğu

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği tarafından düzenlenen ücretsiz kültür turlarında, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen kadınlar, Ağrı'nın göz alıcı tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmekte.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi, yıl boyunca ziyaretçilerini ağırlayan önemli turistik noktalara ev sahipliği yapıyor. Bu noktalar arasında, yurdun en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi ve Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntılar dikkat çekiyor.

Ücretsiz Turlar ile Kadınlara Saygı

Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul, kadınların bölgeyi tanımasını sağlamak ve onların önemine dikkat çekmek amacıyla bu turları ücretsiz olarak düzenlediklerini aktardı. Ertuğrul, "Ülkemizin her köşesinden kadınları Doğubayazıt'a davet ettik. Şu ana kadar 34. turumuzu gerçekleştiriyoruz ve bu turlar tamamen ücretsiz." dedi.

Katılımcılar, turlar sırasında konakladıkları otellerin yanı sıra, zaman zaman kamp çadırlarında da vakit geçirme fırsatı buluyorlar. Ertuğrul, 2025 yılında 155 tur düzenlemeyi hedeflediklerini ve bu turların yalnızca kadınları kapsadığını vurguladı.

Yöreyi İlk Kez Gören Kadınların Duyguları

Konya'dan gelen Elzem Arıkan, ilk kez bölgeyi gördüğünü ve manzaranın büyüleyici olduğunu dile getirdi. İstanbul'dan katılan Sabire Aydın ise, önceki tereddütlerinin yerini hayranlığa bıraktığını belirtti.

Sakine Göktaşlar, samimi ve sıcak insanların kendisini çok mutlu ettiğinden bahsederken, Hülya Şimşek, Ağrı Dağı'na yapılacak zirve tırmanışı için heyecan duyduğunu ifade etti.

Bu turlar sayesinde kadınlar, sadece bölgenin güzelliklerini keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda birbirleriyle tanışarak dayanışma içerisinde güzel anılar biriktiriyor.

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