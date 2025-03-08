Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Kadınlara Büyük Destek

Tam da Dünya Kadınlar Günü'nde Bursa'dan kadınlara yönelik büyük bir destek duyuruldu. Ülke genelinde kadınların haklarını güçlendirmek için atılan adımlar hız kesmeden devam ederken, Mudanya Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir iş birliği gerçekleştirdi.

Protokol Detayları Açıklandı

Mudanya Belediyesi ile Bursa Barosu arasındaki iş birliği protokolü sayesinde, şiddet gören veya tehlike altında yaşayan Mudanyalı kadınlara özel haklar tanınacağı açıklandı. Protokol, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun tarafından imzalandı ve kamuoyuna duyuruldu.

Kadın Haklarına Verilen Önem

Başkan Dalgıç, projenin önemini vurgulayarak, "Kadınların toplumsal hayatta eşit ve özgür bireyler olarak yer alması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. Bu iş birliği, bu hedefimize ulaşmamızda çok önemli bir adım," dedi. Bursa Barosu Başkanı Öztosun ise, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kadın haklarına verdiği değerin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu proje, kadın hakları mücadelesine Bursa Barosu olarak verdiğimiz önemin somut bir göstergesidir," ifadelerine yer verdi.

Destek Projesinin İçeriği

İmzalanan protokol ile şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan kadınlara yönelik geniş kapsamlı bir destek mekanizması oluşturulacak. Hukuki süreçler hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulacak; ihtiyaç duyanlara mahkemelerde ve diğer resmi kurumlarda ücretsiz avukatlık hizmeti sağlanacak. Ayrıca, kadınların hakları konusunda bilinçlenmesi ve şiddete karşı farkındalık oluşturulması amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenecek. Hukuki desteğin yanı sıra, ihtiyaç duyan kadınlar için psikolojik destek hizmetleri de sağlanacak.