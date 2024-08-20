Kadınlar için İstihdam Garantili Eğitim Protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasındaki yeni işbirliği, kadınların ve kız öğrencilerin mesleki niteliklerini artırmayı hedefliyor. Protokol, kadınlara yönelik 'İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı' sunacak.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Protokolün imza törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan katıldı. Yenigün, konuşmasında kadınların ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınmadaki önemine vurgu yaptı.

Kız Öğrencilere Staj İmkanı

Protokol, STEM alanlarında öğrenim gören kız öğrencilere OSTİM Sanayi Bölgesi'nde yer alan firmaları ziyaret etme ve staj yapma fırsatı sunacak. Yenigün, bu eğitim programını tamamlayan katılımcıların onaylı sertifika alarak istihdam edilme fırsatına sahip olacağını belirtti.

OSTİM OSB'nin Önemi

, "Kadınların girişimcilik kapasitelerini artırmak için 'kadingirisimci.gov.tr' web sitesini hayata geçirdik," dedi. Ayrıca, "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi" hakkında da bilgi verdi ve bugüne kadar 931 kız öğrenciyi desteklediklerini açıkladı.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kadınların istihdama katılımını desteklemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. "Kadınların istihdamda ve girişimcilikte ön planda olması için çaba gösteriyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 50'sinden fazlası kadınlardan oluşuyor," diye ekledi.

Yenigün ve Aydın, protokolün imzalanmasının ardından, teknik çalışma grubunun hızla oluşturulmasını ve yürütülecek faaliyetlerin uygulamaya geçmesini umduklarını dile getirdiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı. Bakanlıktaki imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda) ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (solda) katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı. Bakanlıktaki imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda) ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (solda) katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı. Bakanlıktaki imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda) ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (solda) katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı. Bakanlıktaki imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda) ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (solda) katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı. Bakanlıktaki imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda) ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (solda) katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında kadınlar ve kız öğrencilere yönelik İstihdam Garantili Mesleki Teorik ve Pratik Eğitim Programı işbirliği protokolü imzalandı. Bakanlıktaki imza törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün (sağda) ve OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (solda) katıldı.