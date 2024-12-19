DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,58 -0,58%
ALTIN
2.949,5 -1,13%
BITCOIN
3.568.812,82 -0,42%

Kadınlara Yönelik Şiddet: Toplumun Duyarsızlığı ve Medyanın Rolü

Kadınlar, ev ve iş yerlerinde yaşadıkları şiddete karşı toplumun destek eksikliğinden dolayı mağduriyetlerini adli makamlara taşımakta zorlanıyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:08
Kadınlara Yönelik Şiddet: Toplumun Duyarsızlığı ve Medyanın Rolü

Toplumun Kadınlara Yönelik Şiddete Duyarsızlığı

Klinik psikolog Ayşe Hümeyra Kutluoğlu Karayel, evde ve sosyal hayatta şiddete maruz kalan kadınların, toplumun etiketleme baskısı ve şiddetin kanıksanması nedeniyle çoğu zaman yaşadıkları mağduriyetleri adli makamlara iletmekte zorluk yaşadığını ifade etti.

Karayel, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin toplumsal boyutlarını değerlendirirken, kadınların eğlence merkezlerinde cinsel saldırı ve sözlü şiddet gibi durumlarla sıkça karşılaştıklarını vurguladı. "Eğlence mekanlarında, kadınlara yönelik rahatsız edici ve taciz boyutuna varan sözlü ve fiziksel tacizler görebiliyoruz. Alkol ve madde kullanımının bu durumu artırdığını" belirtti.

Şiddeti Reddetmek Zor

Karayel, kadınların yaşadıkları şiddeti bildirirken tereddüt ettiklerini ve çoğu zaman ailelerinden yeterince destek görmemekten korktuklarını dile getirdi. "Kadınlar, saldırıları bildirdiklerinde bir yaptırım uygulanacağına inanmıyorlar. Önceki örnekler, şikayet etme cesaretlerini kırıyor" dedi.

Toplumun bu duruma karşı daha duyarsız hale geldiğini kaydeden Karayel, "Mağdura gereken desteğin verilmediği bir ortamda, kadınlar haklarını savunmakta zorlanıyorlar. Ne yaptığının yargılanması ve şiddeti haklı çıkarmaya çalışan söylemler, bu durumu daha da kötüleştiriyor" ifadesini kullandı.

Medyanın Rolü ve Dışlanma

ANKA Danışma Grubu Kurucusu Dr. Ayhan Yasan, kadınların sosyal hayatta karşılaştıkları şiddet türlerinin ana akım medya tarafından yeterince ele alınmadığını belirtti. "Kadınların çoğu sosyal hayatları ve iş yerlerinde aile içinden daha fazla şiddete maruz kalıyor, ancak medyanın ilgisi çoğunlukla aile içi şiddetle sınırlı kalıyor" dedi.

Yasan, eğlence sektöründe kadınların yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik şiddete de maruz kaldıklarını belirtti. "Kadınlar, daha düşük maaşlarla daha fazla çalışmaya zorlanıyor. Eğlence sektöründe ise kadınlar adeta nesneleştiriliyor" dedi.

İstatistikler ve Toplumsal Duyarsızlık

Karayel, ev içi şiddetle ilgili kesin istatistiklerin bulunmadığını, fakat istismar vakalarının adli makamlara ulaşmadığını vurguladı. Kadınların yaşadıkları şiddeti ifade etmeleri, toplumsal etiketlenme korkusu nedeniyle genellikle engelleniyor.

"Türkiye'de her yıl yaklaşık 120 bin kadın, uğradıkları saldırılar sonucunda yaralanıyor. Bu şiddet genellikle eğlence sektöründe karşılaşılıyor ve burada çalışan kadınlara yönelik yapılanların çoğu, aile içindekilerden daha ciddi" dedi Yasan.

Farkındalık ve Çözüm Yolları

Kadına yönelik şiddetin çözümü için toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Yasan, "Bu konuda yapılacak en doğru adım, eğlence mekanlarındaki sorunları ele almak olmalıdır. Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için yalnızca aile içi değil, sosyal hayattaki şiddeti de ele almak şarttır" dedi.

Yasan, pek çok kadın derneğinin aile içi şiddetle mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü ancak diğer alanlara da odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, toplumsal duyarsızlığın giderilmesi gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza
2
İzmir'de Bebek Ölümüne Neden Olan İlaç, Tarım Depoları İçin Üretildi
3
Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'
4
Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler
5
Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı
6
Sakarya'da Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı
7
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba ile Görüştü

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!