Kadınlara Yönelik Şiddet: Toplumun Duyarsızlığı ve Medyanın Rolü

Toplumun Kadınlara Yönelik Şiddete Duyarsızlığı

Klinik psikolog Ayşe Hümeyra Kutluoğlu Karayel, evde ve sosyal hayatta şiddete maruz kalan kadınların, toplumun etiketleme baskısı ve şiddetin kanıksanması nedeniyle çoğu zaman yaşadıkları mağduriyetleri adli makamlara iletmekte zorluk yaşadığını ifade etti.

Karayel, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin toplumsal boyutlarını değerlendirirken, kadınların eğlence merkezlerinde cinsel saldırı ve sözlü şiddet gibi durumlarla sıkça karşılaştıklarını vurguladı. "Eğlence mekanlarında, kadınlara yönelik rahatsız edici ve taciz boyutuna varan sözlü ve fiziksel tacizler görebiliyoruz. Alkol ve madde kullanımının bu durumu artırdığını" belirtti.

Şiddeti Reddetmek Zor

Karayel, kadınların yaşadıkları şiddeti bildirirken tereddüt ettiklerini ve çoğu zaman ailelerinden yeterince destek görmemekten korktuklarını dile getirdi. "Kadınlar, saldırıları bildirdiklerinde bir yaptırım uygulanacağına inanmıyorlar. Önceki örnekler, şikayet etme cesaretlerini kırıyor" dedi.

Toplumun bu duruma karşı daha duyarsız hale geldiğini kaydeden Karayel, "Mağdura gereken desteğin verilmediği bir ortamda, kadınlar haklarını savunmakta zorlanıyorlar. Ne yaptığının yargılanması ve şiddeti haklı çıkarmaya çalışan söylemler, bu durumu daha da kötüleştiriyor" ifadesini kullandı.

Medyanın Rolü ve Dışlanma

ANKA Danışma Grubu Kurucusu Dr. Ayhan Yasan, kadınların sosyal hayatta karşılaştıkları şiddet türlerinin ana akım medya tarafından yeterince ele alınmadığını belirtti. "Kadınların çoğu sosyal hayatları ve iş yerlerinde aile içinden daha fazla şiddete maruz kalıyor, ancak medyanın ilgisi çoğunlukla aile içi şiddetle sınırlı kalıyor" dedi.

Yasan, eğlence sektöründe kadınların yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ekonomik şiddete de maruz kaldıklarını belirtti. "Kadınlar, daha düşük maaşlarla daha fazla çalışmaya zorlanıyor. Eğlence sektöründe ise kadınlar adeta nesneleştiriliyor" dedi.

İstatistikler ve Toplumsal Duyarsızlık

Karayel, ev içi şiddetle ilgili kesin istatistiklerin bulunmadığını, fakat istismar vakalarının adli makamlara ulaşmadığını vurguladı. Kadınların yaşadıkları şiddeti ifade etmeleri, toplumsal etiketlenme korkusu nedeniyle genellikle engelleniyor.

"Türkiye'de her yıl yaklaşık 120 bin kadın, uğradıkları saldırılar sonucunda yaralanıyor. Bu şiddet genellikle eğlence sektöründe karşılaşılıyor ve burada çalışan kadınlara yönelik yapılanların çoğu, aile içindekilerden daha ciddi" dedi Yasan.

Farkındalık ve Çözüm Yolları

Kadına yönelik şiddetin çözümü için toplumsal farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Yasan, "Bu konuda yapılacak en doğru adım, eğlence mekanlarındaki sorunları ele almak olmalıdır. Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için yalnızca aile içi değil, sosyal hayattaki şiddeti de ele almak şarttır" dedi.

Yasan, pek çok kadın derneğinin aile içi şiddetle mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü ancak diğer alanlara da odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, toplumsal duyarsızlığın giderilmesi gerektiğini ifade etti.