Kadınların İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor

2023'ün ilk yarısında kadınların iş gücüne katılım oranı %36,6’ya ulaştı. Hedef 2028'de %40,1.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:27
Kadınların İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor

Kadınların İş Gücüne Katılımı Yükseliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü projeler sayesinde 2023 yılının ilk altı ayında kadınların iş gücüne katılım oranı %36,6’ya çıkarak geçen yıla kıyasla %2,5 artış gösterdi.

Hedef: 2028 Sonunda %40,1

Bakanlık, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarla 2028 yılında bu oranı %40,1’e, kadın istihdam oranını ise %36,2’ye yükseltmeyi hedefliyor.

Önemli Projeler ve İşbirlikleri

Bakanlık, Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 2018 yılından bu yana yaklaşık 750 bin kadına destek oldu. Ayrıca Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlendirilmesi Projesi sayesinde 1190 yeni kadın kooperatifi kuruldu.

Genç Kadınları Destekleme

Genç Kadınlar Geleceğini İnşa Ediyor Projesi ile 18 ile 29 yaş arası genç kadınların eğitim ve istihdam olanaklarına erişimi artırılmakta. Mühendislik alanında eğitim alacak kız öğrencilere yönelik Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi de 931 öğrenciye yardımcı oldu.

Esnek Çalışma Modelleri

Bakanlık, kadınların iş ve aile hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirmeyi, ayrıca mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırmayı planlıyor.

İşbirlikleri ve Protokoller

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işbirlikleri gerçekleştirdi. "Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara" programı ile kadınların gelir getirici faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kısa Vadeli Başarılar

2002 yılında %27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı 2023’te %35,8’e çıkmış durumda. Geçen yılın ilk altı ayında %31,3 olan kadın istihdamı ise bu yıl %32,6’ya yükseldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınları güçlendirerek onların ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.

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