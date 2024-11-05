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Kadınların Yeşil Ekonomideki Rolü Vurgulandı

Bakan Göktaş, kadınların yeşil ekonomideki rollerine dikkat çekti. Çevre politikalarında kadınların önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:24
Kadınların Yeşil Ekonomideki Rolü Vurgulandı

Yeşil Ekonomide Kadınların Rolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Yeşil Ekonomide Kadınların Öncü Rolü: Sıfır Atık Girişimi" panelinde konuştu. Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde çevre ve iklim değişikliğinin ön planda olduğunu vurguladı.

Çevre ve İklim Değişikliği Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Göktaş, çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin dünya için acil meseleler olduğunu belirtti. "Artık sürdürülebilir bir ekonomi oluşturulması gerekliliği ön plana çıkıyor," diyen Göktaş, iklim değişikliğinin etkilerinin gün geçtikçe belirgin hale geldiğini ifade etti.

Kadınların İklim Değişikliğinden Etkilenmesi

İklim değişikliğinin en çok kadınlar ve çocukları etkilediğini kaydeden Göktaş, göç eden her 5 kişiden 4'ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirtti. Bu durumun herkesin sorumluluk almasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Sıfır Atık Projesi ve Kadınların Önemi

Sıfır Atık Projesi'nin önemine değinen Göktaş, "Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan bu proje, global ölçekte önemli bir etki yarattı," dedi. Göktaş, kadınların bu projede kritik bir rol üstlendiğini, bakanlık olarak kadınları yeşil ekonomi alanında desteklediklerini dile getirdi.

Aile Odaklı Çevre Politikaları

Bakan Göktaş, kadınların çevre konularında daha etkin roller almasını sağlamak için aileye duyarlı çevre politikaları geliştirdiklerini ifade etti. "Ailelerin afetlere dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Geleceğe Yön Veren Adımlar

Göktaş, paneldeki bilgilerin geleceğine yön verecek adımlara dönüşmesini temenni etti ve kadınların güçlerinin artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki İslam...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Oturumu kapsamında düzenlenen "Yeşil Ekonomide Kadınların Öncü Rolü: Sıfır Atık Girişimi" panelinde konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki İslam...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Bakanlar Oturumu kapsamında düzenlenen "Yeşil Ekonomide Kadınların Öncü Rolü: Sıfır Atık Girişimi" panelinde konuşma yaptı.

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