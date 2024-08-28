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Kadir Mert'in Maceralı İpek Yolu Yolculuğu: 25 Bin Kilometre

Türk gezgin Kadir Mert, 'school bus' ile Türkiye'den Nepal'e uzanan 25 bin kilometrelik bir yolculuk yaptı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:35
Kadir Mert'in Maceralı İpek Yolu Yolculuğu: 25 Bin Kilometre

Kadir Mert'in İpek Yolu Üzerindeki Yolculuğu

Samsun'dan yola çıkan yazılımcı ve yamaç paraşütü eğitmeni Kadir Mert, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için Amerika menşeli okul otobüsü "school bus"ını karavana dönüştürdü. Bu karar, onu tarihi İpek Yolu rotasında 25 bin kilometrelik bir yolculuğa çıkmaya yönlendirdi.

Yolculuk Detayları

Mert, dört yıl önce hurda olarak aldığı school bus ile hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 2023 Mart ayında bir arkadaş ile yola çıktı. 10 tonluk karavanları ile en fazla 80 kilometre hıza ulaşabilen Mert, Nepal'in başkenti Katmandu'ya ulaştıktan sonra memleketi Samsun'a geri döndü.

İran, Pakistan ve Hindistan Geçişleri

Mert ve arkadaşı, İpek Yolu'nu geçerken bazı zorluklarla karşılaştı. "İran'dan sorunsuz geçtik, ardından Pakistan ve Afganistan üzerinden Hindistan'a ulaştık," diyen Mert, Hindistan'da karşılaştıkları bir festivalden de bahsetti. "Orada herkes bizi alkışladı. Maceralı bir yolculuk oldu," dedi.

Misafirperverlik ve Zorluklar

Mert, yolculukları boyunca Pakistan'da Türk ve Müslüman olduklarını söyleyince büyük bir misafirperverlik ile karşılandıklarını vurguladı. "Bizim karavanda konaklamamızı istemiyorlar, kendi evlerini açtılar bize," açıklamasında bulundu. Ayrıca, yolculuk sırasında meydana gelen teknik aksaklıklar ve zorluklar hakkında da bilgiler verdi.

Kadir Mert, ilk uzun yolculuğunu "school bus" ile yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğu sözlerine ekleyerek pek çok anı biriktirdiklerini ifade etti.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren...

Samsun'da, Amerika'da okul taşıtı olarak kullanılan "school bus"ı (okul otobüsü) karavana çeviren Kadir Mert, bir arkadaşıyla çıktığı yolculukta Türkiye-Nepal arasında yaklaşık 25 bin kilometre katetti. Mert, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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