Kadir Şeker davası ne oldu? Son dakika! Kadir Şeker tekrar cezaevine girecek mi? Kadir Şeker davası son durum ne? merak ediliyor. Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Covid-19 kapsamında açık cezaevinden izinli çıkan Kadir Şeker'in davasında son durum araştırılıyor. Peki, Kadir Şeker davası ne oldu? Son dakika! Kadir Şeker tekrar cezaevine girecek mi? Kadir Şeker davası son durum ne?

KADİR ŞEKER DAVASI NE OLDU?

Konya'da, sevgilisini dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'ı engel olmak isterken öldüren Kadir Şeker 10 yıl 10 ay hapis cezası almış, Covid-19 kapsamında açık cezaevinden izinli çıkmıştı. Avukatı, 15 Temmuz'da çıkan kanun kapsamında Şeker'in yeniden cezaevine dönmeyeceğini açıkladı.

DURAN'I BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda gerçekleşti. Özgür Duran sevgilisi Ayşe Dırla'yı döverken, Kadir Şeker olaya müdahalede bulunmak istedi. Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına dahil edilen Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kadir Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun 'haksız tahrik' nedeni ile işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Bunun üzerine dosya, temyiz için Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker hakkında verilmiş olan kararı bozdu. Kararı bozma gerekçesinde ise "Sanık Kadir'in eylemini, maktulden kaynaklı olan ve olay yerinden uzaklaşmakta olan sanığı tehdit etmesi, hakaret etmesi, üzerine yürüyerek tekme tokat vurması, boğazını sıkarak sanığı basit tıbbi müdahale ile yaralaması neticesinde gerçekleştirdiği" ifadelerine yer verildi.

YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: 10 YIL 10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye gönderme sonucuna vardı. Bu karar sonrasında Kadir Şeker, 5 Temmuz 2022'de yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Yargıtay kararının ardından Kadir Şeker'in cezasını 12,5 yıldan 10 yıl 10 aya düşürerek, tutukluluk durumunun devamına hükmetti. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne tutukluluk durumunun devamına itirazda yer aldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, 7 Temmuz 2022'de Kadir Şeker'in tahliyesine bir karara imza attı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 6 Şubat 2020'den itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilmiş olan sonuç ceza miktarı, verilmiş olan cezanın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma ilamı sonrası, 'bozmaya uyularak' verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumu Ayrılma Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibarıyla Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yer alan hükümlülerin Covid- 19 Salgın Hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha sık tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında ülke dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.

İZİNLİ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2023'te, Kadir Şeker hakkında verilmiş olan 10 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Yargıtay'ın onama kararının ardından Kadir Şeker, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanun' kapsamında 1 Haziran 2023 tarihinde Kadınhanı ilçesindeki evinde jandarma tarafından gözaltına alınarak cezaevine teslim edildi. Şeker, 8 Haziran günü açık cezaevine alındığı için koronavirüs nedeni ile 31 Temmuz'a kadar yeniden izinli bir şekilde çıkarıldı.

YASADAN FAYDALANACAK, BİR DAHA CEZAEVİNE DÖNMEYECEK

Kadir Şeker, 15 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu'nda onaylanan torba yasa içindeki Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna eklenen geçici madde kapsamında yeniden cezaevine dönmeyecek. Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, müvekkilinin de diğer hükümlüler gibi çıkartılan yasadan faydalanacağını belirtti. Aladağ, şunları söyledi: "Malumunuz 15 Temmuz 2023 tarihinde 7456 sayılı 'torba yasa' diye adlandırdığımız kanunumuz Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe alındı. Bu bir nevi infaz affı. Bu kanunumuzun 15'inci maddesi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı hakkındaki kanuna geçici madde dahil edildi. Bu kanunda da Covid-19 izni nedeni ile açık cezaevinde kalan hükümlülerimiz izinli. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla hükümlü olanlardan, açık cezaevinde kalan süreleri 5 yıl ve aşağısı olanlar artık açık cezaevine dönmeyecekler. Bunların tamamı denetimli serbestlikle ayrılacak. Kadir Şeker de malumunuz cezası kesinleşti, açık cezaevinde infazına başlandı. İzin nedeni ile ayrıldı. Bildiğiniz üzere 46 aylık cezasını açık cezaevinde geçirmesi gerekli olan süre var iken, 31 Temmuz'a kadar izinliydi. Tamamen madde kapsamına uyuyor. Kadir Şeker de 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla ilgili açık cezai müdürlüğüne müracaat edecek. O da denetimli serbestlikle ayrılacak. Dolayısıyla Kadir'in de açık cezaevinde kalmayacağını ifade edebilirim."