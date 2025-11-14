Kadirli'de Tırın Altında Kalan 86 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 86 yaşındaki Emin Cankurt tırın altında kalarak yaşamını yitirdi; sürücü H.D. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:52
Kaza Detayları ve Soruşturma

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki Emin Cankurt, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Kadirli ilçesi Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Yaya olarak bulvar üzerinde ilerleyen Emin Cankurt, yakıt almak için akaryakıt istasyonuna girmek isteyen H.D. idaresindeki 80 ADF 619 plakalı tırın altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emin Cankurt’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay nedeniyle Osmaniye yolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, tırı kullanan sürücü H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

