'KAFES-17' İskoç Çetesi'ni çökertti! 38 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika gelişmesi olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'KAFES-17 Operasyonu' kapsamında İstanbul merkezli Tekirdağ ve Gaziantep´te eş zamanlı baskınlar sonucu 'İskoçlar çetesi' adı ile tanınan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

'KAFES-17' İskoç Çetesi'ni çökertti! 38 gözaltı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul, Gaziantep ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen Kafes-17 Operasyonu kapsamında kendilerine İskoç Çetesi adı veren örgütün çökertildiğini duyurdu.  

Örgütün elebaşının da yer aldığı 38 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yapan İskoç Çetesi adı ile bilinen organize suç örgütünün çökertildiği bilgisi paylaşıldı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında gözaltına alınanlardan 8'inin tutuklandığı belirtildi.  

Operasyonda 95 kg eroin, 23 kg kokain, 165 kg skunk, 10 bin 500 adet sentetik uyuşturucu hap, 15 kg metamfetamin, tabancalar, büyük miktarda, altın, TL ve döviz ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca ilk tespitlere  göre örgüte ait 200-250 milyon TL mal varlığına da el konuldu. Yerlikaya açıklamasını "Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle." ifadeleri ile bitirdi.

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