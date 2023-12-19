Kafes-21 Operasyonu ile 3 suç örgütü elebaşı yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da uyuşturucu ticareti yapan örgüt lideri İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ile Vietnam'da ağır yaralama suçundan aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Ayrıca, difüzyon mesajı ile aranan bir suç örgütü elebaşının da gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, tüketicilerin huzurunu bozan ulusal ve uluslararası suçlulara karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alanya ve İstanbul'da gerçekleştirilen Kafes-21 Operasyonu'nda, kırmızı bültenle aranan 3 suç örgütü elebaşının yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya, ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarını belirterek, yakalanan şüpheliler hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan Thomas Josef Konrad'ın, Polonya'da uyuşturucu ticareti yapan ve Fas'tan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan bir örgütün lideri olduğunu söyledi.
Ali Yerlikaya, ayrıca, İstanbul'un Fatih ilçesinde yakalanan Jinking Peng'in, Çin'de dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri suçlarından kırmızı bültenle arandığını, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yakalanan Daniel Alexander Muller'in ise Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirildiği operasyonun kaçak şüphelisi olduğunu açıkladı.
Bakan Yerlikaya, operasyonda görev alan polisleri kutlayarak, "Allah onlara güç kuvvet versin. Milletimizin duaları onlarla. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden arındırmak için mücadelemiz sürecek." dedi.