Haberler

Gündem

Kafes-21 Operasyonu ile 3 suç örgütü elebaşı yakalandı

Kafes-21 Operasyonu ile 3 suç örgütü elebaşı yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da uyuşturucu ticareti yapan örgüt lideri İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah ile Vietnam'da ağır yaralama suçundan aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Ayrıca, difüzyon mesajı ile aranan bir suç örgütü elebaşının da gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, tüketicilerin huzurunu bozan ulusal ve uluslararası suçlulara karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.