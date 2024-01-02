Kafes-27 Operasyonu ile 'Şahinler' suç örgütü çökertildi!

3 ilde 'Şahinler' adlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes-27 Operasyonu'nda 15 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini ve suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını söyledi. Örgütün, silah, uyuşturucu, yağma, fuhuş ve tehdit gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.

Antalya merkezli olarak 3 ilde gerçekleştirilen 'Kafes-27 Operasyonu' ile 'Şahinler' adlı organize suç örgütüne büyük darbe indirildi. Operasyonda, örgüt lideri İlkay Yılmaz dahil 15 kişi gözaltına alındı. Örgütün, silah, uyuşturucu, yağma, fuhuş ve tehdit gibi suçlara karıştığı belirlendi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun devam ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kasten adam yaralamada, mala zarar verme, tehdit hakaret gibi suçlarına yönelik gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildiğini belirten Ali Yerlikaya çok sayıda fişeğe el konulduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda örgüt elebaşı ve beraberindeki kişinin yakalandığı belirtildi.

Operasyona katılan polis ekiplerini kutlayan Yerlikaya suç örgütlerine yönelik operasyonları devam edeceğinin altını çizdi. Ali Yerlikaya çökertilen örgüte dair şu açıklamaları yaptı:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda,

"Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Ulusal Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Şahin'in adını kullanan, 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Antalya, Kocaeli ve Muğla olmak üzere 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi" şeklinde bilgi aktaran Ali Yerlikaya örgütün,

"Antalya Kaş’taki işletme sahiplerine kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarıyla baskı kurarak işletmeleri ele geçirdikleri, eğlence mekanlarındaki müşterileri tehdit ettikleri, mekanlarda kalabalık şekilde durup gövde gösterisi yaparak mekanlar üzerinde hakimiyet kurdukları, bölge işletmelerinden bedelsiz faydalandıkları, para isteyen iş yeri çalışanlarını darp ettikleri ve kalabalık gruplar halinde gezerek halk üzerinde baskı kurdukları tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın örgütün grup halinde hareket ettiği ve halk üzerinde baskı kurduğunu belirtti. Açıklamasında huzuru kaçıran örgütlere karşı mücadelenin devam edeceği mesajı verildi.