Kafes-31 operasyonu ile 13 ilde 42 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ne kadar büyük olursa olsun, hangi bültenle aranıyor olursa olsun, halkın huzurunu bozan uluslararası organize suç örgütlerine, uyuşturucu satıcılarına fırsat vermeyeceklerini ve bunları birer birer "kafese" atacaklarını belirtti.

OPERASYONDA İNTERPOL'ÜN KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞI 42 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kafes-31 operasyonu ile 13 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini paylaştı. Yelrikaya'nın paylaşımında dikkat çeken detay ise operasyonlarda kırmızı bültenle aranan şahısların ele geçirildiği oldu. Yerlikaya yakalanan 42 şüphelinin İnterpol'ün arananlar listesinde yer aldığını vurguladı. Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, İsveç, Finlandiya, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Özbekistan ülkeleri tarafından haklarında Interpol’ün kırmızı bülten ve acil yakalama mesajı ile arama kaydı olan 42 şahıs yakalandı. Operasyon devam ediyor. Operasyonda yakalanan şahısların, organize suç örgütü üyeliği, yasa dışı silah ticareti, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, göçmen kaçakçılığı, nitelikli ve mali dolandırıcılık, soygun ve hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığı suçlarından arama kayıtları olduğu tespit edilmiştir."

Yerlikaya, yılbaşından beri Kafes Operasyonlarıyla kırmızı bültenle aranan 114 kişiyi yakaladıklarını söyledi ve operasyonda görev alan polisleri kutladı.