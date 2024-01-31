Kafes-33 operasyonu il organize suç örgütlerine darbe indirildi: 9 gözaltı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Ahmet Söylemez liderliğindeki organize suç örgütünün, iş yerlerine ateş açarak insanları sindirdikleri ve paralarını istedikleri, iş insanlarına ve ailelerine ölüm tehdidi savurdukları, parayı vermeyenlere ve akrabalarına silahla saldırdıkları belirlendi.

Söylemez liderliğindeki organize suç örgütüne İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı darbe indirildi. Operasyonlarda örgütün başı ve 9 kişi gözaltına alındı. Yerlikaya, organize suç örgütlerinin vatandaşın huzurunu kaçırmalarına müsaade edilmeyeceği ve mücadelenin devam ettirileceğini vurguladı.

Yerlikaya, operasyona katılan polisleri kutlayarak, organize suç örgütlerinin büyüklüğü ne olursa olsun yıkılıp adalet önüne çıkarılacağını belirtti. Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de sosyal medyada paylaştı.