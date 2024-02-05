Kafes-36 operasyonu ile suç örgütüne darbe: 18 gözaltı

Tekirdağ'da Kafes-36 operasyonlarıyla organize suç örgütüne darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda elebaşı dahil 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kafes-36 operasyonu ile suç örgütüne darbe: 18 gözaltı
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Tekirdağ'da Kafes-36 operasyonlarıyla organize suç örgütüne darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda elebaşı dahil 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, halkın huzurunu kaçırmaya yönelik eylemlerde bulunan suç örgütleri ile mücadelenin süreceği mesajını verdi. 

TEKİRDAĞ MERKEZLİ 7 İLDE KASFES-36 OPERASYONU

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü çalışmalarda, Tekirdağ merkezli 7 ilde suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yabancı uyruklu kişilerin "kadın profilli" sahte sosyal medya hesaplarından Türk vatandaşı erkeklerle görüntülü konuşup müstehcen görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntülerle tehdit/şantaj yaptıkları tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili görüntüleri de paylaşımına ekledi ve şöyle dedi:

"Operasyonlar sonucu, 2 otomobil, 33 cep telefonu, 27 sim kart, 47 farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile yabancılar adına düzenlenmiş sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu."

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