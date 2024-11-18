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Kafka İlk Kitap Ödülü 'Kuzey Odanın Canavarları'na Verildi

2024 Kafka İlk Kitap Ödülü, Barış Selim Uzun'un 'Kuzey Odanın Canavarları' romanıyla kazandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 14:40
Kafka İlk Kitap Ödülü 'Kuzey Odanın Canavarları'na Verildi

Kafka İlk Kitap Ödülü'nün Kazananı Belli Oldu

Kafka Kitap tarafından her yıl düzenlenen ve Türk edebiyatına yeni yazarlar kazandırmayı amaçlayan Kafka İlk Kitap Ödülü, 2024 yılı kazananını açıkladı. Mahir Ünsal Eriş'in başkanlık ettiği jüride; Ayfer Tunç, Deniz Yüce Başarır, Latife Tekin ve Sema Kaygusuz gibi önemli isimler yer aldı.

'Kuzey Odanın Canavarları' ile Ödülün Sahibi

Bu yılki ödül, Barış Selim Uzun'un 'Kuzey Odanın Canavarları' adlı romanına layık görüldü. Jüri, bu eserle yazarın edebi katkılarını ve yaratıcı bakış açısını öne çıkardı.

Ödül töreninde, yazarın kitabı okurlarla buluşmaya hazır bir şekilde kendisine teslim edilecek. Törenin detayları, özellikle edebiyatseverler tarafından merakla bekleniyor ve yakın zamanda açıklanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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