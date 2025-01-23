Kagame'den Erdoğan'a Takdir: "Somali ve Etiyopya'yı Bir Araya Getirdiniz"

Kagame, Erdoğan ile Ortak Basın Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Somali ve Etiyopya arasındaki barış çabalarının takdirle karşılandığını ifade eden Kagame, bu çabaların kendi bölgelerinde de Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi yerlerde olumlu etkilere yol açabileceğini belirtti.

Kagame, Erdoğan'a başsağlığı dileklerini ileterek, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında yaşamını yitirenler için duyduğu üzüntüyü paylaştı. Ayrıca, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalara ve gelecekteki işbirliği fırsatlarına da dikkat çekti.

Yatırımlara ve Ortak Projelere Vurgu

Kagame, Türkiye'nin altyapı ve kalkınma alanındaki yatırımlarını takdir ederek, Amahoro Ulusal Stadyumu'nun yenilemesi gibi projelerin öncüsü olan Türk şirketlerinin katkılarına vurgu yaptı. Bu tür projelerin, iki ülke arasındaki işbirliğinin örnekleri olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Kagame, Ruanda'nın daha fazla Türk firmasına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, birlikte yapılacak çok şey ve paylaşılacak çok şey olduğuna inandığını dile getirdi.

Barış ve Güvenlik Mesajı

Kagame, Ruanda ve Türkiye'nin küresel barış ve güvenlik konularındaki kararlılıklarına işaret ederek, Erdoğan'ı ihtilafların çözümünde ortak bir aktör olarak görmekten mutluluk duyacaklarını vurguladı. Ayrıca, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş depremleri sonrası Türk halkının gösterdiği dayanışma ve direnci de övgüyle anarak, Türk hükümetini tebrik etti.