KAGİDER Global Brüksel'de Tanıtıldı — Türk Kadın Girişimciler Avrupa'da Buluşuyor

KAGİDER Global Brüksel'de tanıtıldı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türk kadın girişimci, profesyonel ve akademisyenleri bir araya getiren uluslararası platform KAGİDER Global'i, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki resepsiyonla Brüksel'de tanıttı.

Etkinlik, Brüksel Büyükelçisi Gökmen Barış Tantekin'in işbirliğiyle gerçekleştirildi ve çok sayıda Türk ile yabancı davetli katıldı.

Resepsiyon ve vurgular

Ev sahibi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, açılış konuşmasında KAGİDER'in Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki rolüne dikkat çekti ve şunları söyledi: "Kadınlar adeta bir itici güç olarak hükümeti ve bürokrasiyi gerekli adımları atmaya zorluyor."

Kaymakcı, katılım müzakerelerindeki 19., 23. ve 24. fasılların kadın hakları ve istihdamla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize serbestisinin özellikle kadınlara olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

Brüksel Büyükelçisi Gökmen Barış Tantekin ise KAGİDER'in Belçika ile gelişen ikili ticari ve ekonomik ilişkilere katkı sunacağını söyledi.

KAGİDER Global: Sınırları aşan bir ağ

Esra Bezircioğlu, Türk iş kadınları olarak Türkiye'nin AB üyeliğine inançları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, derneğin 2002 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 162 paydaş ile 80'den fazla proje aracılığıyla 170 bin kadına destek verildiğini hatırlattı.

Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin yalnızca iş kurmak olmadığını; ekonomik bağımsızlık, sürdürülebilir marka yaratma ve toplumda rol model olma anlamına geldiğini belirtti.

Bu vizyonla kurulan KAGİDER Global Platformunun New York'taki ilk tanıtımının ardından mayıs ayında Londra'da Avrupa açılışının yapıldığını, platformun Londra'dan New York'a, Dubai'den Singapur'a Türk iş kadınlarını bir araya getirdiğini söyledi.

Platformun ortak yatırım fırsatlarını keşfetme, uluslararası projelere birlikte imza atma ve global pazarlara güçlü şekilde açılma imkânı sunduğunu vurgulayan Bezircioğlu, çağrısını şu sözlerle yaptı: "Gelin gücümüze güç katın. Hem yaşadığımız topluma hem de ülkemize birlikte daha fazla değer katalım."

Bezircioğlu, ayrıca: "Sizlerin başarı hikayeleri, Türkiye'deki genç kadınlar için birer umut ışığı olacak. Onlara uluslararası bir vizyon sunacaksınız. Aynı zamanda sizler de bu ağ içinde yeni ilham kaynakları bulacak, global zorluklar karşısında yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz."

