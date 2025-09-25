KAGİDER Global Brüksel'de Tanıtıldı — Türk Kadın Girişimciler Avrupa'da Buluşuyor

KAGİDER Global, Brüksel'de düzenlenen resepsiyonla tanıtıldı; platform Türk kadın girişimcileri uluslararası ağlarla buluşturarak yeni pazar ve işbirlikleri hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 00:24
KAGİDER Global Brüksel'de Tanıtıldı — Türk Kadın Girişimciler Avrupa'da Buluşuyor

KAGİDER Global Brüksel'de tanıtıldı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türk kadın girişimci, profesyonel ve akademisyenleri bir araya getiren uluslararası platform KAGİDER Global'i, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki resepsiyonla Brüksel'de tanıttı.

Etkinlik, Brüksel Büyükelçisi Gökmen Barış Tantekin'in işbirliğiyle gerçekleştirildi ve çok sayıda Türk ile yabancı davetli katıldı.

Resepsiyon ve vurgular

Ev sahibi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, açılış konuşmasında KAGİDER'in Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki rolüne dikkat çekti ve şunları söyledi: "Kadınlar adeta bir itici güç olarak hükümeti ve bürokrasiyi gerekli adımları atmaya zorluyor."

Kaymakcı, katılım müzakerelerindeki 19., 23. ve 24. fasılların kadın hakları ve istihdamla doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ve vize serbestisinin özellikle kadınlara olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı.

Brüksel Büyükelçisi Gökmen Barış Tantekin ise KAGİDER'in Belçika ile gelişen ikili ticari ve ekonomik ilişkilere katkı sunacağını söyledi.

KAGİDER Global: Sınırları aşan bir ağ

Esra Bezircioğlu, Türk iş kadınları olarak Türkiye'nin AB üyeliğine inançları doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, derneğin 2002 yılında kurulduğunu ve bugüne kadar 162 paydaş ile 80'den fazla proje aracılığıyla 170 bin kadına destek verildiğini hatırlattı.

Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin yalnızca iş kurmak olmadığını; ekonomik bağımsızlık, sürdürülebilir marka yaratma ve toplumda rol model olma anlamına geldiğini belirtti.

Bu vizyonla kurulan KAGİDER Global Platformunun New York'taki ilk tanıtımının ardından mayıs ayında Londra'da Avrupa açılışının yapıldığını, platformun Londra'dan New York'a, Dubai'den Singapur'a Türk iş kadınlarını bir araya getirdiğini söyledi.

Platformun ortak yatırım fırsatlarını keşfetme, uluslararası projelere birlikte imza atma ve global pazarlara güçlü şekilde açılma imkânı sunduğunu vurgulayan Bezircioğlu, çağrısını şu sözlerle yaptı: "Gelin gücümüze güç katın. Hem yaşadığımız topluma hem de ülkemize birlikte daha fazla değer katalım."

Bezircioğlu, ayrıca: "Sizlerin başarı hikayeleri, Türkiye'deki genç kadınlar için birer umut ışığı olacak. Onlara uluslararası bir vizyon sunacaksınız. Aynı zamanda sizler de bu ağ içinde yeni ilham kaynakları bulacak, global zorluklar karşısında yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz."

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türk kadın...

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türk kadın girişimci, profesyonel ve akademisyenleri dünyanın farklı ülkelerinde tek çatı altında buluşturan uluslararası platform KAGİDER Global'i, Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki resepsiyonla tanıttı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Türk kadın...

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları
2
KAGİDER Global Brüksel'de Tanıtıldı — Türk Kadın Girişimciler Avrupa'da Buluşuyor
3
GÜNDEM ÖZETİ — 25 Eylül 2025: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve BM 80. Genel Kurulu Gündemi
4
Erdoğan ve Luong Cuong New York'ta Görüştü: Gazze ve Ticaret Gündemi
5
Zonguldak Çaycuma'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
6
Kassam Tugayları: Gazze Saldırısının Genişlemesi Esirleri Daha Fazla Tehlikeye Atar
7
İspanya, Küresel Sumud Filosu İçin Askeri Gemi Gönderme Kararı Aldı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası