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Kağıt kesen tavşanlar arasındaki 3 farkı bulan dahi kabul ediliyor! IQ'lu olanlar 10 saniyede buluyor

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Kağıt kesen tavşanlar arasındaki 3 farkı bulan dahi kabul ediliyor! IQ'lu olanlar 10 saniyede buluyor
Son dönemlerde popüler hale gelen zeka oyunları görsel beceriyi çalıştırırken iki tavşan arasındaki 3 farkın bulunması isteniyor. Kağıt kesen iki tavşan arasında ki 3 fark...

Bilişsel işleci arttırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olan araçlar olan zeka oyunları IQ seviyesi yüksek olan kişiler verilen süre içerisinde sonuca varıyor. Kafaları karıştıran yeni zeka testi geldi. 10 saniye içerisinde iki resim arasında ki 3 farkı bulan dahi kabul ediliyor.

İki resim ne kadar bakıldığında aynı gözükse de farklı olan 3 unsur bulunuyor. IQ seviyesi yüksek olanlar iki resim arasında farkları 10 saniyede bulunuyor. Tavşanın kulağına, cetvele ve silgiye dikkat edenler zorlanmadan farkları bulabiliyor. 

tavşan farkları

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