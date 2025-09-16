Kağıthane'de 10 Yaşındaki Çocuğa Şiddet: 2 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyeti soruşturmayı tamamladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeliktepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde bisikletli 10 yaşındaki A.U.İ'nin darbedilmesine ve tehdit edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Olay sırasında kaçmaya çalışırken bir aracın çarpması sonucu A.U.İ hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve İ.H.K. (16) ile E.S. (13)'yi Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, yağma ve kasten yaralama suçlarından adliyeye sevk edildi. Çocuk şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin darbettiği A.U.İ'ye otomobilin çarpması ve olay anındaki sahneler yer alıyor.