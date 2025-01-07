Kağıthane'de 4 Katlı Binada Yangın Söndürüldü

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kağıthane'nin Çobançeşme Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın dış cephesinde bugün bir yangın meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay Yerindeki Müdahale

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak şerit çekti. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Zarar ve Hasar Durumu

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle binanın dış cephesinde hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine dair araştırmalarını sürdürüyor.

Kağıthane'de 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kağıthane'de 4 katlı binanın dış cephesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.