Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kağıthane'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Şirintepe Mahallesi Barbaros Caddesi yakınında alarm verildi

Kağıthane Şirintepe Mahallesi Barbaros Caddesindeki ağaçlık ve otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Gelen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme işleminin ardından ekipler alanda kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirerek yeniden alevlenme riskini ortadan kaldırdı.