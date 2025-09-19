Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kağıthane Şirintepe'de Barbaros Caddesi yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı; itfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:20
Kağıthane'de Ağaçlık Alanda Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Kağıthane'de ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Şirintepe Mahallesi Barbaros Caddesi yakınında alarm verildi

Kağıthane Şirintepe Mahallesi Barbaros Caddesindeki ağaçlık ve otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Gelen itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme işleminin ardından ekipler alanda kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirerek yeniden alevlenme riskini ortadan kaldırdı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TEKNOFEST 2025'te
2
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
Batı Şeria'da Gönüllü 'Gece Nöbeti' Sincil'i Korumaya Çalışıyor
4
Somali'de Kimlik Zorunluluğu: Kayıt Yaptırmayanlar Vatandaş Sayılmayacak
5
Orman Genel Müdürü Karacabey: Köyceğiz ve Alanya yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor
6
Tekirdağ'da Gaziler Günü'nde Gaziler ve Şehit Ailelerine Tekne Turu
7
Samsun'da TCSG-Dost Ziyarete Açıldı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek