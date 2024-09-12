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Kağıthane'de Dizüstü Bilgisayar Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de, sahte dekontla dolandırıcılık yapan iki kişi, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:31
Kağıthane'de Dizüstü Bilgisayar Dolandırıcılığı: İki Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de Dolandırıcılık Olayı

Kağıthane'de, internette satışa sunulan bir dizüstü bilgisayarı satın alma bahanesiyle dolandırıcılık yapan iki şüpheli, yapılan operasyonda yakalandı.

İhbar Üzerine Başlatılan Çalışma

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.A. isimli bir kişinin dolandırıldığına yönelik gelen ihbar üzerine 7 Eylül'de çalışma başlattı.

Yalan Dekont ve İki Şüpheli

Mağdur A.A., internet üzerinden satış yaptığı dizüstü bilgisayar için "Semanur" adını kullanan bir kişiyle iletişime geçti. Bu kişi, WhatsApp aracılığıyla H.İ. adıyla 28 bin lira para gönderdiğine dair sahte bir bankaya dekontu kendisine gönderdi. Yapılan incelemelerde, dolandırıcıların yönlendirmesiyle olayla hiçbir ilgisi olmayan bir taksi şoförü, dizüstü bilgisayarı teslim almak için A.A.'nın bulunduğu yere geldi.

Operasyon ve Gözaltılar

Yapılan detaylı incelemelerde, gönderilen banka dekontunun sahte olduğu ve dolandırıcılık şebekesinin işleyişi açığa çıkarıldı. Bu kapsamda, Maltepe'de düzenlenen operasyonda, 61 suç kaydı bulunan Bekir D. (30) ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapsi cezası bulunan Feyzanur G. (23) yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de, internette satışa çıkarılan dizüstü bilgisayarı satın alırken sahte dekont...

Kağıthane'de, internette satışa çıkarılan dizüstü bilgisayarı satın alırken sahte dekont düzenleyip sahibini dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

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