Kağıthane’de Doğal Gaz Patlaması: Evin Duvarı Yıkıldı, 1 Yaralı

Olayın detayları

Kağıthane Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 2. katında doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvarı yıkıldı, bina parçaları çevredeki otomobillere zarar verdi ve sokağa dağıldı. Olay sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında başladı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından patlamada yaralanan ve evin sahibi olduğu iddia edilen Iraklı asıllı bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye müdahalesi ve inceleme

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, 1 saatlik çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Olay yerinde görev yapan ekipler, sokağa saçılan parçalar üzerinde kriminal inceleme yaptı.

Valilikten açıklama

'İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak’ta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana geldiği, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildiği, patlama nedeniyle meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü ve olayda yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı; yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve patlamanın nedeninin yapılacak inceleme sonucu belirleneceği belirtilmiştir.'

Görüntüler ve tanık ifadeleri

Patlama anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bina parçalarının etrafa saçıldığı, otomobillere zarar verdiği ve vatandaşların panik halinde kaçıştığı görülüyor.

Karşı binada oturan İsrafil Keskin olay anını şu sözlerle anlattı: 'Bizim karşımızda oldu. Ailecek oturup çay içiyorduk. Öyle uğultulu patladı ki vakum gibi bir etki oluştu. Bizim camlarımız açıktı, bütün ses eve doldu evde yıkıldık. Öyle bir vakum oldu ki roket patladı sandık. İnanılmaz bir patlamaydı. Anlatamam. Annemler ve çocuklar içeri kaçtı, biz gelip baktık pencereler, petekler her şey sokağa savruldu. Allah’tan sokakta kimse yoktu. Bu kadarla atlattığımıza şükrediyoruz. Iraklı bir kız kalıyormuş. O da sanırım evde yoktu, cüzdanını yerde buldular, nasıl oldu anlamadık. Parçalar bizim binaya kadar geldi. Yanımızdaki ve üstümüzdeki evlerin camları da kırıldı. Bizim camlar açık olduğu için kırılmadı.'

