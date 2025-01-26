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Kağıthane'de Eniştesini Vuran Zanlı Tutuklandı

Kağıthane'de tartışma sırasında eniştesini silahla vuran K.E.K. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:15
Kağıthane'de Eniştesini Vuran Zanlı Tutuklandı

Kağıthane'de Silahlı Cinayet: Zanlı Tutuklandı

Kağıthane'de, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini tartışma sırasında silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı K.E.K., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 24 Ocak Cuma günü Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki evde, boşanma aşamasındaki E.E. ile Ş.E. arasında bir tartışma meydana geldi. Bu sırada E.E'nin kardeşi K.E.K. eve gelince durum daha da gerginleşti.

K.E.K, boşanma üzerine çıkan tartışmada eniştesi Ş.E.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, ihbar üzerine bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekiplerinin gelmesiyle yakalandı.

Yaralanan Ş.E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Eyüpsultan'da ruhsatsız tabanca ve dört fişekle yakalanan K.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanan zanlının işlemleri sürüyor.

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